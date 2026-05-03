İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul, spor organizasyonları nedeniyle hareketli bir güne hazırlanırken, Üsküdar sahil şeridinde trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına belirlenen güzergahlar üzerinde önlemler artırılırken, alternatif yollar da kamuoyuyla paylaşıldı.

06.00 – 13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar

Yarış kapsamında sabahın ilk ışıklarından itibaren öğle saatlerine kadar şu güzergahlar ve bu yollara çıkan tüm bağlantı noktaları araç trafiğine kapalı kalacak:

Harem Sahil Yolu: Harem Otogarı dönüşleri ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arası.

Hakimiyeti Milliye Caddesi: Selmani Pak Caddesi kesişiminden Paşa Limanı Caddesi kesişimine kadar olan bölüm.

Paşa Limanı Caddesi: Hakimiyeti Milliye Caddesi ile İcadiye Caddesi arasındaki bölüm.

Kuzguncuk Çarşı Caddesi: İcadiye Caddesi ile Kuzguncuk Gazhanesi Sokak arasındaki kısım.

Abdullahağa Caddesi: Kuzguncuk Gazhanesi Sokak ile Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımı arasındaki bölüm.

Sürücüler için alternatif güzergahlar açıklandı

Yetkililer, sahil hattını kullanacak olan vatandaşların trafik yoğunluğuna takılmaması için şu yolları alternatif olarak önerdi:

D-100 Karayolu

Nuhkuyusu Caddesi

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

Gümüşyolu Caddesi

Selimiye İskele Caddesi

Halk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi

Dr. Fahri Atabey Caddesi