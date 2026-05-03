Portakalı soydu başucuna koydu! Antalya Altın Portakal'da yolsuzluk gölgesi: 113 milyon liralık kamu zararı iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, rotayı festivali düzenleyen ana şirket ANSET'e çevirdi. Kamuoyunda "Bu devasa bütçeler nereye gitti?" ve "Denetim mekanizmaları neden çalışmadı?" soruları sorulurken, yapılan operasyonun festivalin prestijine ağır bir darbe vurduğu belirtiliyor.

"Vezir de eder rezil de"

Kültürel mirasın yönetiminde şeffaflık vurgusu yapan Karayel, belediyelerin sadece altyapı hizmetlerinden değil, şehrin markası olan festivalleri korumaktan da sorumlu olduğunu hatırlattı. Yaşanan süreci "Belediye vezir de eder, rezil de" sözüyle özetleyen Karayel, güvenin yeniden inşası için radikal bir şeffaflık sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

63. Festival tehlikede mi?

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte gözler bu yıl 63. kez düzenlenmesi planlanan festivale çevrildi. Skandalların gölgesinde kalan organizasyonun akıbeti henüz belirsizliğini korurken, kamuoyu şu somut adımların atılmasını bekliyor:

Tüm harcamaların bağımsız denetimden geçirilmesi.

Hazırlanan raporların şeffaf bir şekilde halka açıklanması.

Sorumluların net bir şekilde tespit edilerek hesap verilmesi.

Türkiye'nin en köklü kültürel markalarından biri olan Altın Portakal'ın, filmlerinden ziyade skandallarıyla anılması, hem Antalya hem de Türk sineması için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.