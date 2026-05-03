İran’dan ABD’ye 14 maddelik karşı teklif: Barış için somut yol haritası

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tahran yönetimi, Washington’ın 9 maddelik taslağına yanıt olarak hazırladığı 14 maddelik stratejik teklifini Pakistan aracılığıyla iletti. Teklifte askeri operasyonların durdurulması, ambargonun kaldırılması ve Hürmüz Boğazı için yeni bir çerçeve öneriliyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nin, bölgedeki savaşı sonlandırmak amacıyla hazırladığı 14 maddelik kapsamlı teklifin detayları netleşmeye başladı. Yarı resmi Fars ve Tasnim haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, bu teklif ABD tarafından sunulan 9 maddelik planın bir karşı hamlesi niteliğini taşıyor.

Tahran’ın "Kırmızı Çizgileri" ve çözüm önerileri

İran’ın sunduğu 14 maddelik metin, sadece bir ateşkes değil, aynı zamanda bölgedeki gerilimi kalıcı olarak düşürecek somut bir yol haritası olarak tanımlanıyor. Edinilen bilgilere göre teklifte şu başlıklar öne çıkıyor:

  • Askeri Güvenceler: İran’a yönelik askeri harekatların tamamen durdurulması ve saldırı düzenlenmeyeceğine dair resmi garanti verilmesi.
  • Kuşatmanın Kaldırılması: Deniz ablukasının sona erdirilmesi ve limanların yeniden uluslararası trafiğe açılması.
  • Ekonomik Adımlar: ABD yaptırımlarının kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması.
  • Hürmüz Boğazı: Petrol trafiği için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nın güvenli geçişe açılmasına yönelik yeni bir yönetim mekanizması.
  • Bölgesel Kapsam: Çatışmaların Lübnan dahil tüm cephelerde sona erdirilmesi.

30 günlük çözüm vurgusu

ABD’nin iki aylık bir ateşkes süreci öngörmesine karşılık İran, belirsizliğin sürmemesi adına sorunların 30 gün içinde çözülmesini şart koşuyor. IRNA'nın haberine göre, 30 Nisan Perşembe akşamı Pakistan'a teslim edilen nihai taslak metni, İran'daki üst düzey karar alma mekanizmalarının onayından geçerek Washington’a ulaştırıldı.

"Top ABD’nin sahasında"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, diplomatik sürecin geleceğinin ABD’nin samimiyetine bağlı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Top artık çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran, ulusal çıkarlarını korumak için her iki senaryoya da hazırdır."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüseyin Abdullah Volga

Bir tiyatro oynanıyor, herkes de gözünü dikmiş aptalca seyrediyor. Ne Gazze konuşuluyor ne de üç aşamalı ateş- kes, çünkü kalmadı!!! Zulm ve katliam devam ediyor....
