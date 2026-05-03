Ultra zenginler sabah uyandığında ilk 15 dakika asla bunu yapmıyor!

Ultra zenginler sabah uyandıklarında ilk 15 dakikayı adeta altın değerinde görüyor. Başarılı milyarderlerin ortak alışkanlıklarını inceleyen uzmanlara göre, güne yanlış başlamak hem zihinsel performansı hem de gün içindeki karar kalitesini olumsuz etkiliyor.

Özellikle telefon ekranına bakmak, e-postaları kontrol etmek ve sosyal medyada vakit geçirmek, ultra zenginlerin kesinlikle kaçındığı davranışların başında geliyor. Çünkü bu alışkanlık, beynin kontrolünü dış etkenlere teslim ediyor ve stres seviyesini daha günün başında yükseltiyor.

Bunun yerine, dünyanın en varlıklı isimleri sabahın ilk dakikalarını sessizlik, ibadet, hafif egzersiz veya gün planlamasıyla geçiriyor. Uzmanlar, bu rutinin odaklanmayı artırdığını, stresi azalttığını ve gün boyunca daha doğru kararlar alınmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Kısacası, zenginlerin sabah sırrı oldukça net: Güne başkalarının gündemiyle değil, kendi hedefleriyle başlamak.