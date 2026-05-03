Cezaevi firarisi Samsun’da polise yakayı ele verdi! İzinli çıktı bir daha dönmedi!
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, cezaevinden izinli çıktıktan sonra teslim olmayarak firar eden bir hükümlü, emniyet güçlerinin gece operasyonuyla yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıkan ve süresi dolmasına rağmen teslim olmayan T.S.’nin Tekkeköy’de bulunduğuna dair ihbar üzerine ekipler gece harekete geçti. 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı’nda yapılan çalışmalar sırasında şüpheli, ekipleri görerek yanlarına geldi ve kimliğini ibraz etti.
Şahsın yapılan kontrollerinde, İstanbul Anadolu 1. İnfaz Hakimliği’nin kararıyla çeşitli suçlardan toplam 15 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan T.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan T.S. cezaevine gönderildi.