Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı

Avrupa Parlamentosu’nun Karabağ kararına tepki gösteren Bakü, AB Büyükelçisini bakanlığa çağırarak nota verdi. Azerbaycan Milli Meclisi ise Avrupa Parlamentosu ile tüm ilişkilerini durdurma kararı aldı.

Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) hattında ipler gerildi. Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Karabağ’daki duruma ilişkin aldığı kararı "asılsız ve önyargılı" olarak nitelendiren Bakü, Brüksel’e karşı diplomatik ve siyasi yaptırım sürecini başlattı.

Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Bakü Büyükelçisi Marijana Kujundzic'i bakanlığa çağırarak resmi nota iletti. Görüşmede, AP kararının gerçekleri çarpıttığı, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliği taşıdığı vurgulandı. Bakü yönetimi, Karabağ'dan ayrılan Ermenilerin geri dönüşüne ilişkin çağrıların "iç işlerine müdahale" olduğunu belirterek şu noktalara dikkat çekti:

  • Gönüllü Ayrılış: Karabağ’daki Ermeni nüfusun entegrasyon önerilerini reddederek kendi istekleriyle bölgeden ayrıldığı hatırlatıldı.
  • Hukuki Süreç: "Savaş esiri" olarak nitelendirilen kişilerin terör ve savaş suçlarından hüküm giydiği, serbest bırakılma çağrılarının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
  • Kültürel Miras Tepkisi: İşgal döneminde Azerbaycan’a ait kültürel mirasın tahribine sessiz kalan AP'nin, mevcut iddialarının samimiyetsiz olduğu belirtildi.

Milli Meclis kapıları kapattı

Diplomatik notanın ardından Azerbaycan Milli Meclisi de radikal bir adım atarak Avrupa Parlamentosu ile olan tüm ilişkilerini durdurdu. Meclis tarafından kabul edilen kararda, AP’nin "yıkıcı bir tutum" sergilediği ve lobi gruplarının etkisinde kalarak İslam karşıtı bir yapıya dönüştüğü savunuldu.

Alınan kararlar kapsamında:

  • AB-Azerbaycan Parlamenter İşbirliği Komitesi'ndeki faaliyetler sonlandırıldı.
  • Euronest Parlamenter Asamblesi üyeliğinden ayrılma süreci başlatıldı.
  • AP ile tüm alanlardaki işbirliği askıya alındı.

Azerbaycan tarafı, bu yaklaşımın sadece ikili ilişkilere değil, Güney Kafkasya’daki kalıcı barış çabalarına da büyük zarar verdiğini vurguladı.

