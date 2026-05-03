Gümüş alımı sekiz yılın zirvesinde!

Çin’in gümüş ithalatı yılın ilk aylarında son sekiz yılın en yüksek seviyesine çıkarak küresel piyasalarda dikkat çekti. Sanayi talebindeki artış ve yatırımcı ilgisinin güçlenmesi, gümüş piyasasında hem fiyatları hem de ticaret akışlarını yeniden şekillendiriyor.

İthalatta sekiz yılın zirvesi

Gümrük verilerine göre Çin, yılın ilk iki ayında 790 tondan fazla gümüş ithal etti. Bu miktarın yaklaşık 470 tonu yalnızca şubat ayında gerçekleşirken, bu veri aynı zamanda son yılların en yüksek aylık alımı olarak kayıtlara geçti.

İç piyasada fiyat farkı büyüyor

Artan talep ve döviz rezervlerindeki sınırlı hareket, Çin’in gümüşe olan iştahını artırırken iç piyasada fiyatların küresel seviyelerin üzerine çıkmasına neden oldu. Bu durum, arz-talep dengesindeki sıkışmayı daha görünür hale getirdi.

Dalgalı fiyat hareketleri

Dünya'nın haberine göre spekülatif alımların da etkisiyle gümüş fiyatlarında yıl başından bu yana sert hareketler yaşandı. Fiyatlar bazı dönemlerde yüzde 70’e varan yükseliş kaydederken, ocak ayı sonunda görülen keskin düşüş piyasada volatiliteyi artırdı ve yılı oldukça dalgalı bir başlangıçla şekillendirdi.

Sanayi talebi ve yatırım ilgisi etkili

Çin’de gümüşe yönelik fiziksel talep özellikle güneş enerjisi sektöründeki büyüme ile destekleniyor. Ayrıca yatırımcıların altına alternatif olarak gümüşe yönelmesi de talebi canlı tutan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

İhracat düzenlemeleri piyasayı etkiliyor

Çin’in 2026 ve 2027 yıllarında 44 şirketin gümüş ihracatına izin verecek olması, küresel piyasalarda yeni bir belirsizlik unsuru olarak değerlendiriliyor. Ayrıca 1 Ocak 2026’dan itibaren ihracat için yetkilendirme şartı getirilmesi, likiditeyi azaltabilecek ve fiyat oynaklığını artırabilecek bir adım olarak görülüyor.

Küresel piyasa yapısı değişiyor

Analistlere göre gümüş piyasası giderek daha parçalı bir yapıya evriliyor. Küresel tek bir pazar yerine bölgesel alt pazarlara ayrılan sistem, stok yönetimini ve fiziksel erişilebilirliği daha kritik hale getiriyor. Bu da özellikle arz sıkışıklığının yaşandığı bir dönemde fiyatlamalar üzerinde belirleyici rol oynuyor.