Dünya
Dünya

Hani 'Bisikletle işe gidiyor' diyerek övüyordunuz CHP'liler? Merkel'in makyaj faturası şoke etti

Hani 'Bisikletle işe gidiyor’ diyerek övüyordunuz CHP’liler? Merkel'in makyaj faturası şoke etti

CHP'lilerin 'Bisikletle işe gidiyor’ diyerek öve öve bitiremediği Almanya eski başbakanı Angela Merkel'in makyaj faturası şoke etti.

Almanya'da eski Başbakan Angela Merkel, 2021 yılında görevini bırakmıştı. Merkel'in görevden ayrıldıktan sonraki harcamaları, Federal hükümetin, AfD'nin soru önergesine verdiği yanıtla yeniden gündeme geldi. Açıklanan verilere göre Merkel, beş yıldır 9 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkel'in pek çok ihtiyacı yine Başbakanlık ofisi tarafından karşılanıyor.

65 BİN EURO'LUK MAKYAJ

Temmuz 2024 ile Mart 2026 arasındaki 21 aylık dönemde Merkel'in özellikle kuaför ve makyaj harcamaları dikkat çekti. Eski başbakanın sadece 65 bin Euro'luk (3 milyon 442 bin TL) stil giderlerinin dahi birçok vatandaşın yıllık gelirini aşan seviyelere ulaştığı belirtilirken, personel masrafları da bütçede önemli bir kalem oluşturdu.

 

İKİ BAŞBAKAN'IN ÇALIŞANI 1,4 MİLYON

Geçtiğimiz yıl Angela Merkel ve eski Başbakan Olaf Scholz'un personel maaşları için toplam 1,4 milyon Euro harcandığı açıklandı. 2026'nın ilk üç ayında ise bu rakam 408 bin Euro'ya ulaştı. Yıl sonuna kadar personel maliyetlerinin en az 1,6 milyon Euro seviyesine çıkması bekleniyor.

DOKUZ SEYAHAT 10 BİN 558 EURO

Seyahat harcamaları da dikkat çeken bir diğer başlık oldu. Merkel'in Temmuz 2024-Mart 2026 döneminde gerçekleştirdiği 9 seyahat için toplam 10 bin 558 Euro harcandığı bildirildi. Bu seyahatler arasında Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan görüşme ve Tel Aviv'de katıldığı bir ödül töreni yer aldı. Ayrıca CDU'nun Düsseldorf'taki yılbaşı resepsiyonu ile Stuttgart'taki parti kongresine katılımının da kamu bütçesinden karşılandığı belirtildi.

Almanya'yı çalkalayan olay Tren istasyonunda sır gibi kamera
Almanya’yı çalkalayan olay Tren istasyonunda sır gibi kamera

Teknoloji

Almanya’yı çalkalayan olay Tren istasyonunda sır gibi kamera

Almanya’da iş gücü piyasası sarsılıyor! Beklentiler en düşük seviyede

Ekonomi

Almanya’da iş gücü piyasası sarsılıyor! Beklentiler en düşük seviyede

Sarı kafa Trump intikam alıyor! Dikkat çeken Almanya açıklaması

Dünya

Sarı kafa Trump intikam alıyor! Dikkat çeken Almanya açıklaması

Almanya’da camiye nefret saldırısı: Domuz kanıyla yıkadılar...

Dünya

Almanya’da camiye nefret saldırısı: Domuz kanıyla yıkadılar...

