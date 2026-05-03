Bölge diken üstünde: Hava sahasında hareketlilik arttı

Orta Doğu, ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiğinin gölgesinde askeri bir hareketliliğe sahne oluyor. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Washington’ın deniz ablukasından sonuç alamaması durumunda İran’a yönelik bir askeri operasyona hazırlandığını iddia etti.

Almanya detaylı dev sevkiyat

Flightradar24 verilerine göre, 2 Mayıs itibarıyla Avrupa’dan Orta Doğu’ya doğru ABD ordusuna ait uçak trafiğinde sıra dışı bir artış yaşandı. Sevkiyatın merkezinde Almanya’daki üslerin bulunması dikkat çekti:

Dev Nakliye Uçakları: En az 12 adet C-17A Globemaster III ve dünyanın en büyük nakliye uçaklarından biri olan Lockheed C-5M Super Galaxy , bölgeye tonlarca kargo ve personel taşıdı.

En az 12 adet ve dünyanın en büyük nakliye uçaklarından biri olan , bölgeye tonlarca kargo ve personel taşıdı. Yakıt İkmali ve İstihbarat: İsrail hava sahası çevresinde en az 4 adet KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağı gözlenirken, Bahreyn yakınlarında sinyal istihbaratı yapan RC-135W Rivet Joint uçağının uçuş yaptığı tespit edildi.

İsrail ordusu alarmda

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile koordinasyon toplantısı yaptığı belirtildi. İsrail'in, Lübnan’ın güneyindeki bazı birliklerini geri çekerek İran’dan gelebilecek olası bir misillemeye karşı hazırlık yaptığı ileri sürülüyor.

Kuveyt’te 35 yıl sonra bir ilk

Bölgedeki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki kuşatma, küresel enerji piyasalarını da vurdu. TankerTrackers verilerine göre, Kuveyt 1991’deki Körfez Savaşı’ndan bu yana ilk kez Nisan 2026’da ham petrol ihracatı yapamadı. Boğazdaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle ülkenin ihracat verileri sıfıra indi.

Karşılıklı suçlamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın İran gemilerine müdahaleye ilişkin açıklamalarını "suç itirafı" olarak nitelendirdi. Bekayi, ABD’nin uluslararası denizcilik kurallarını hiçe sayan bir "korsan" gibi davrandığını savundu.