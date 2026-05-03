Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!

Japonya’nın simgesi Fuji Dağı’nın hemen eteklerinde, dışarıdan bakıldığında huzur dolu görünen devasa bir yeşil örtü uzanıyor. Ancak yerel halkın ve dünya basınının dilinden düşmeyen Aokigahara Ormanı, namıdiğer "İntihar Ormanı", bu kez de ürpertici bir gerçekle gündemde.

Bölge halkı arasında dolaşan o meşhur ve korkutucu iddia ise hala tazeliğini koruyor: "Bu ormana girenlerin sadece ölüsü çıkıyor!"

Aokigahara’nın gizemi sadece ruhani hikayelerden ibaret değil. Lav akıntıları üzerine kurulu olan orman toprağındaki yoğun demir, pusulaların sapmasına ve GPS cihazlarının sinyal kaybetmesine neden oluyor. Ağaçların sık dokusu rüzgarı ve sesi tamamen keserken, birbirine tıpatıp benzeyen binlerce ağaç ve yer altı mağaraları, iz bırakmayan bir ziyaretçinin yönünü bulmasını imkansız kılan doğal bir labirent oluşturuyor.

Resmi rakamlar paylaşılmaktan kaçınılsa da, her yıl onlarca cansız bedenin orman derinliklerinden çıkarıldığı bir gerçek. Japon hükümeti, orman girişlerine yerleştirdiği tabelalarla insanları hayata tutunmaya çağırıyor: "Hayat, anne ve babanızdan size verilen değerli bir hediyedir. Lütfen tek başınıza acı çekmeyin, yardım isteyin."

Efsane mi, Gerçek mi?

Popüler kültürde "girenin çıkamadığı" bir yer olarak tasvir edilse de, yerel rehberler durumun bir dikkat ve niyet meselesi olduğunu vurguluyor. Ormana giren araştırmacılar geri dönüş için ağaçlara renkli şeritler bağlarken, özel eğitimli korucular şüpheli görünen kişileri vazgeçirmek için 7/24 devriye geziyor.

Sonuç olarak; Aokigahara sadece bir orman değil; doğanın gücü, insan psikolojisinin karanlık labirentleri ve trajik bir tarihin kesişme noktası. "Sadece ölülerin çıktığı" iddiası bir şehir efsanesi gibi görünse de, bu bölgenin hazırlıksız ziyaretçileri yutmaya hazır bir "Yeşil Cehennem" olduğu gerçeği değişmiyor.