Avrupa Sokağa bile çıkamaya korkuyorlar Yahudileri korku sardı Sıradaki nerede olacak
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazze’de binlerce Filistinliyi katleden Siyonist İsrail’e ve Yahudilere dünyanın her yerinde tepkiler giderek artıyor. İngiltere’de Baş haham, geçen gün meydana gelen bıçaklama saldırısından sonra Yahudilerin İngiltere’de de 'güvende olmadığını' söyledi.

İngiltere’de baş haham Ephraim Mirvis "Eğer görünür şekilde Yahudiyseniz , güvende değilsiniz" dedi ve Londra'daki bir mahallede bıçaklanmasının ardından iki adamın bıçaklanmasının ardından Britanya Yahudi topluluğunun endişesini dile getirdi.

Mirvis X'teki bir gönderisinde 'sıradaki nerede olacak?" diye ekledi.

Perşembe günü, MI5 iç güvenlik ajansına bağlı Ortak Terörizm Analiz Merkezi, önemli bir hamleyle, İngiltere’nin  terör tehdit seviyesini "önemli"den "ciddi"ye yükseltti. Hükümete göre, ülkenin ikinci en yüksek alarm seviyesi olan yeni uyarı seviyesi, bir saldırının "önümüzdeki altı ay içinde yüksek ihtimal" olduğu anlamına geliyor.

Terörle mücadele polisliği başkanı Perşembe günü İngiltere’nin "bir süredir kademeli bir terör tehdidi yaşadığını" söyledi. Laurence Taylor, yaptığı açıklamada tehditlerin hem İslamcı hem de aşırı sağcı terörizmin artmasıyla tetiklendiğini belirtti. "Birleşik Krallık'taki Yahudi ve İsrailliler ve kurumlar için artan bir tehdit görüyoruz," diye ekledi. 

Yahudilerden otobüs durağında bıçaklandı, diğeri ise sokakta yürürken bıçaklandı. Polis, Çarşamba sabahı Golders Green'deki saldırıyı terör olayı olarak nitelendirdi. Her iki adam da hastanede stabil durumda. 45 yaşındaki saldırgan ise cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Şehrin kuzeyinde yoğunlaşan Londra'nın Yahudi topluluğu, son haftalarda saldırıların hedefi oldu. Geçen ay Golders Green'deki Yahudi hayır kurumuna ait dört ambulansı ateşe verilmesi ve iki hafta önce bir sinagoga yapılan saldırı var.

Hükümet ise Yahudilerin güvenliğini artırmak için 25 milyon £ (34 milyon dolar) ek olarak ayrılacağını açıkladı; özellikle sinagoglar, okullar ve toplum merkezleri gibi yerlere odaklandı.

