Zerdeçallı çam kozalağı ve... Akciğerleri bayram ettiren besin:
Bir kaşığı bile binbir türlü şifanın kapılarını ardına kadar açıyor...
Sigara gibi kötü alışkanlıkların etkilerini akciğerlerden temizlemek zor. Fakat yıllardır biriken toksinler için de harekete geçmek gerek. Doğadan gelen bazı besinler, akciğerleri katran ve nikotin kalıntılarından arındırırken, tıkalı nefesi saniyeler içinde açıyor. İşte bilim dünyasının da mercek altına aldığı, ciğerleri tazeleyen o "altın kaşık" formülü…
Sigara kullanımı ve şehir hayatının getirdiği hava kirliliği, hayati organımız akciğerleri her geçen gün biraz daha yoruyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ve geleneksel tıp reçeteleri, bazı besinlerin akciğer dokusunu yenileme ve detoks yapma konusunda inanılmaz bir kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor.
Bir kaşığı bile solunum yollarını ferahlatan, göğüs kafesindeki o ağır baskıyı hafifleten bazı doğal besinler, özellikle sigarayı bırakanlar ve nefes darlığı çekenler için umut ışığı oluyor. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan "bir kaşığı bile yetiyor" vaadinin arkasındaki gerçek kahraman, aslında yüzyıllardır Anadolu tıbbında kullanılan bir mucize: Zencefilli ve Zerdeçallı Çam Kozalağı Pekmezi (veya Andız Pekmezi).
İşte akciğerleri adeta "yıkayan", nefesi açan ve balgam sökücü etkisiyle bilinen o doğal reçetelerin detayları... AKCİĞERLERİN DETOKS KAHRAMANI: KOZALAK REÇELİ/PEKMEZİ Özellikle çam kozalağında bulunan pinen bileşeni, tıkalı bronşların açılmasında ve ciğerlerin temizlenmesinde bir numara olarak kabul edilir. Nefesi Açar: Bronşlardaki ödemi azaltarak daha derin nefes almanızı sağlar. Temizleyici Etki: Sigaranın bıraktığı katran ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerir.
Bağışıklık Kalkanı: Sadece akciğerleri değil, tüm üst solunum yollarını enfeksiyonlara karşı korur. Mucizevi Karışım: "Altın Kaşık" Tarifi Eğer hazır pekmez kullanmak istemiyorsanız, evde hazırlayacağınız bu kürle ciğerlerinize bayram ettirebilirsiniz.
AKCİĞER DOSTU BESİNLER Tere otu: Akciğerleri temizlemede en etkili yeşilliktir, sigaranın etkilerini hafifletir Sarımsak: İçindeki allisun sayesinde akciğerlerdeki iltihabı süpürür Keçiboynuzu: Nefes darlığına karşı en güçlü doğal silahtır Okaliptüs çayı: Buharı bile bronşları anında gevşetir
Bu besinler destekleyici mahiyettedir. Eğer kronik bir akciğer hastalığınız varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız, bu kürleri denemeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Unutmayın, akciğerler için yapılabilecek en büyük iyilik sigarayı tamamen bırakmaktır. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? Konuyla ilgili literatürde iki ana odak noktası bulunmaktadır: Sigaranın verdiği hasarın mekanizması ve bu hasarı hafifleten fitokimyasallar.
Araştırmalar, sigaranın sadece nikotin yüklemediğini, aynı zamanda akciğerlerde oksidatif stres yarattığını kanıtlamıştır. Journal of Clinical Oncology'de yayımlanan çalışmalar, sigara dumanının akciğerdeki siliya (temizleyici tüycükler) hareketini felç ettiğini ve bunun da katran birikimine yol açtığını göstermektedir.
Zencefil ve Akciğer Kanseri: Food and Chemical Toxicology dergisinde yayımlanan bir araştırma, zencefilin içindeki 6-gingerol bileşiğinin akciğer hücrelerindeki iltihabı azalttığını ve hücre hasarını (DNA bozulmasını) önlemede yardımcı olabileceğini belirtmektedir. Andız Pekmezi ve Terpenler: Çam kozalağı ve andızda bulunan pinen ve limonen gibi uçucu yağlar üzerinde yapılan araştırmalar, bu maddelerin doğal birer balgam sökücü (ekspektoran) olduğunu ve bronşları genişlettiğini doğrulamaktadır.
Likopen ve Akciğer Fonksiyonu: European Respiratory Journal'da yayımlanan bir çalışmaya göre, özellikle sigarayı bırakan bireylerde domates ve taze meyve (elma gibi) tüketimi, akciğer fonksiyonlarındaki doğal düşüşü yavaşlatmaktadır. Zerdeçal (Kurkumin): Kurkuminin akciğer fibrozisi ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) üzerindeki baskılayıcı etkisi, birçok klinik öncesi çalışmada "anti-enflamatuar" bir kalkan olarak tanımlanmıştır.
