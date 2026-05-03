O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ancak Perón’un son anlarında yanında bulunan doktorlara ve eşi Isabel Perón’a fısıldadığı o son sözler, bir devrin kapanışını en çarpıcı haliyle özetledi.

"Halkımın Sevgisini Yanımda Götürüyorum"

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Perón, bilincini kaybetmeden kısa bir süre önce odada derin bir sessizlik hakimken son vasiyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Evlatlarım, bu dünyadan yanımda Arjantin halkının sevgisinden başka hiçbir şey götürmüyorum. Onlara iyi bakın."

Odadaki Herkes Gözyaşlarına Boğuldu

Bu sözlerin ardından Perón’un kalbinin durmasıyla hastanede büyük bir kaos ve üzüntü yaşandı. O an orada bulunan sağlık ekibi, bir devlet başkanından ziyade bir halk liderinin bu kadar yalın ve duygusal bir veda etmesinin şokunu yaşadı. Görgü tanıkları, liderin son ana kadar ülkesinin birliğini düşündüğünü belirtti.

Milyonlar Sokaklara Döküldü

Vefat haberinin duyulmasıyla birlikte "Casa Rosada" önünde toplanan yüz binlerce Arjantinli, "Perón asla ölmez!" sloganları atarak hastaneye akın etti. Hükümet, ülkenin en büyük siyasi figürü için 48 saatlik ulusal yas ilan ederken, naaşının halkın ziyareti için Kongre binasına taşınacağı açıklandı.

Bir Devrin Sonu, Bir Efsanenin Doğuşu

Juan Domingo Perón’un ölümü, Arjantin siyasetinde doldurulamaz bir boşluk bıraktı. Üç kez başkan seçilen tek lider olan Perón, arkasında sadece siyasi bir miras değil, son nefesinde bile dile getirdiği o sarsılmaz halk sevgisini bıraktı.