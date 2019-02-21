(ÖZET) Zenit Fenerbahçe maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaştı. Fenerbahçe ilk maçta Kadıköy'de aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajı ile çıktığı maçta Zenit karşısında 3-1'lik skorla yenildi. Sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi defterini kapattı. İşte maçtan dakikalar...

Zenit Fenerbahçe maç özeti

Mücadeleye ev sahibi Zenit hızlı başladı. Henüz 1. dakikada Rakitsky'nin savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Azmoun'dan önce kaleci Harun araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Henüz 4. dakikada Zenit Ozdoev ile maçta 1-0 öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya Sadık Çiftpınar müdahale etmek istedi. Ardından Azmoun'un bıraktığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Magomed Ozdoev, ağları havalandırdı.

Fenerbahçe Zenit baskısını 10 dakikanın ardından atılattı ve Moses ile tehlikeli geldi. 11. dakikada Victor Moses'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Lunev'in kucağında kaldı.

Maçta dakikalar 13'ü gösterdiğinde Fenerbahçe organize bir şekilde Zenit yarı sahasında yer aldı. İçeriye açılan ortada Eljif Elmas hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı, hakem Michael Oliver "devam" dedi.

Maçın ilk sarı kartı 19. dakikada Zenit'ten Sardar Azmoun'a çıktı. İranlı futbolcu Sadık Çiftpınar'ın ayağına basınca kartı gördü.

28. dakikada sağ kanattan yapılan yerden ortaya Azmoun dokunacakken son anda araya Mehmet Topal girdi. İranlı futbolcu hızını alamayınca Harun'a kontrolsüz girdi. Tecrübeli file bekçisi kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

Mücadelenin 34. dakikasında Hernani, Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

Maçın 37. dakikasında Zenit, Azmoun'un golü ile skoru 2-0'a getirdi. Driussi'nin sol kanattan yaptığı ortaya Hasan Ali'nin üzerinden çok iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşu ağlarla buluştu.

Golün ardından Fenerbahçe yine toparlanmaya çalıştı ve atağa kalktı. 39. dakikada Jailson ceza alanı dışından gelişine bir vuruş yaptı, kaleci Lunev topu kontrol etti.

Mücadelenin 40. dakikasında Fenerbahçe'den Skrtel sarı kartı gören isim oldu.

43. dakikada Mehmet Topal mükemmel bir gole imza attı. Mehmet Topal, yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan soluyla müthiş bir şut yolladı. Top uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-1.

Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde Zenit, temsilcimizin kalesine yüklenmeye başladı. Ceza sahasına yakın bir yerde Alper rakibine faul yapınca sarı kartla cezalandırıldı.

Sol çarprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına Barrios geldi. Barrios'un şutunu Harun aynı güzellikte kornere çeldi.

Bu pozisyon aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi. Rus ekibi 2-1 önde gitti.

Maçın 2. yarısına Zenit aynı kadro ile başlarken Fenerbahçe oyuncu değişikliği yaparak başlamayı tercih etti. İlk yarıda çok fazla top kaybı yapan Alper Potuk yerine oyuna dahil olan isim Tolgay Arslan oldu.

47. dakikada Fenerbahçe'de Moses şansını deneyen isim oldu. Nijeryalı futbolcunun çok uzaklardan çektiği şut farklı şekilde üstten auta gitti.

50. dakikada Barrios, Moses'a yaptığı hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Maçta dakikalar 56'yı gösterdiğinde Zenit ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Hernani yerine oyuna giren isim Mak oldu. Mak ilk maçta penaltıyı kaçıran isimdi.

Mücadelenin 2. yarısında Fenerbahçe Tolgay Arslan'ın oyuna girmesi ile topa hakim olan taraf oldu. Özellikle pas trafiğinde 45. dakikadan 60. dakikaya kadar Zenit topa değemedi.

63. dakikada Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım yerde kaldı. Hakem tedavisinin gerçekleşmesi için sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Tecrübeli futbolcu saha kenarında tedavisinin tamamlanmasını ardından yeniden oyuna döndü.

64. dakikada Zenit ani bir atakla geldi. Azmoun'un ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Harun köşeden kornere çeldi.

Hasan Ali Kaldırım sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve Fenerbahçe'de 2. oyuncu değişikliği gerçekleşti. Hasan Ali'nin yerine oyuna dahil olan isim İsmail Köybaşı oldu.

Ayew'den inanılmaz bir hata. 69. dakikada Zenit 3. gole çok yaklaştı. Andre Ayew'in savunma önünde kaybettiği topun ardından Mak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Harun son anda kornere çeldi. Kaleci Harun çok net bir pozisyonu kurtardı.

Tolgay'ın faulünün ardından Zenit teknik direktörü tepki gösterdi. Tolgay ile rakip antrenör arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

76. dakikada Zenit Azmoun'un golü ile skoru 3-1'e getirdi. Moses'ın kaptırdığı topun ardından hızlı çıkan Rus ekibi, topu uzaklaştıramayan Mehmet Topal'ın ardından araya giren Azmoun ile golü buldu.

80. dakikada her iki takım da oyuncu değişikliğine gitti. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Jailson yerine oyuna giren isim Slimani oldu. Zenit'te de Azmoun yerine oyuna giren isim Zabolontnyi oldu.

83. dakikada Şener Özbayraklı sarı kartı gören isim oldu.

Zenit son oyuncu değişikliğini 87. dakikada gerçekleştirdi. Dzyuba'nın yerine oyuna giren isim Musaev oldu.

90. dakikada Zenit hızlı hücumunu kesen Eljif Elmas sarı kart gören bir diğer isim oldu.

Maçın 11'leri:

Zenit: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitsky, Anyukov, Ozdoyev, Barrios, Hernani, Sardar Azmoun, Driussi, Dzyuba

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M.Topal, Jailson, Eljif, Alper, Moses, Ayew