  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Özet | Katar-Senegal: 1-3
Spor

Özet | Katar-Senegal: 1-3

2022 Dünya Kupası A Grubu maçında ev sahibi ülke Katar ile Senegal karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1'lik galibiyetle Senegal ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 18:11:00 -
Özet | Katar-Senegal: 1-3

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Senegal, Katar’ı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Katar ile Senegal, Al Thumama Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetti. Mücadelenin 41. dakikasında Boulaye Dia’nın rakip fileleri havalandırmasıyla Senegal ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Senegal’de, Alanyaspor’da da forma giyen Famara Diedhiou, 48. dakikada attığı kafa golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Katar’da oyuna 74. dakikada dahil olan Mohammed Muntari, sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 1’e indirdi. Bu aynı zamanda Katar’ın Dünya Kupaları’ndaki ilk golü olarak ayrı bir öneme sahip oldu.

Müsabakanın 84. dakikasında sahneye çıkan Bamba Dieng, skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Senegal, Katar’ı 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Senegal ilk galibiyetini alırken, Katar ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

Grubun son maçlarında 29 Kasım'da Katar ile Hollanda, Senegal ile de Ekvador mücadele edecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23