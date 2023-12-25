Özel’in kirli siyasetine içeriden tepki

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Kuzay Irak’ta Zap ve Harkuk’ta 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM’de imzalanan ve PKK’yı lanetleyen ortak bildiriye imza atmayan CHP’nin skandal tavrı parti içinde huzursuzluğa sebep oldu. PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ortak hareket eden CHP yönetiminin aymaz tavrına tepki gösteren partililer sert eleştiride bulundu. Kandil’in siyasi uzantılarını kızdırmamak adına terör örgütü PKK’yı kınamaktan çekinen ve “ama”, “lakin” diyerek yan çizen Özgür Özel yönetimine eleştiride bulunan CHP’lilerden bazıları şöyle:

Erol isyan etti: Ben imzalıyorum

• Terörle mücadelenin parti meselesi değil devlet meselesi olduğuna dikkat çeken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol “Mecliste ortak açıklanan bu bildiriye halkımızın beklentisini ve duygularını bilerek Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin” ifadelerini kullandı.

Bu ayıbın gerekçesi olmaz

• Bildiriye imza atmayan partisine sert tepki gösteren CHP’nin eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “TBMM’deki siyasi parti grupları milletimizin terör olaylarına karşı ortak hassasiyetini ve kararlı duruşunu yansıtmak amacıyla bugüne kadar birçok defa ortak bildiri yayınlamışlardır. CHP Grup Başkanvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yaptığım dönemlerde de bunun örnekleri vardır. CHP Grubu bu bildirileri daima imzalamıştır. “Ama”, “Bir bakalım, bilgi alalım” türünden cümleler bu bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçeleri olamaz” dedi.

• Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “CHP’nin TBMM’de grubu bulunan partiler için imzaya açılan bildiriye imza atmama tavrını doğru bulmuyorum. CHP, terör örgütü PKK’ya karşı tavrını net bir şekilde göstermeli, hükümete yönelik siyasi taleplerini ise 2. bir bildiriyle dile getirmeliydi” eleştirisinde bulundu.

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Özel merdiven altı siyasetçi

• CHP’nin fondaş kalemlerinden Sevilay Yılman ise “Öneriyi İYİ Parti getiriyor, 6’lı masanın ortaklarından Saadet Partisi hiç sorgulamadan imza atıyor. AK Parti ve MHP atıyor. İmza atmayan iki parti var; Biri CHP diğeri DEM! Özgür Özel bu skandal kararla ana muhalefet partisi CHP’yi nereye pozisyonladı bi düşünün bakalım. Böyle bir tavrı ancak siyaseti merdiven altında öğrenmiş adamlar yapar. O yüzden skandal! Net!” diyerek CHP yönetimini yerin dibine soktu.