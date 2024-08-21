Özel’in kırılan ayağı tam bir muamma! Filmi bırak gerçeği söyle

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Sosyal medyada dillendirilen senaryolara göre CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile içkili bir mekânda yemek yiyen Özel’in “açıklanamayan bir sebeple” çıkan arbedede ayağının kırıldığı öne sürülüyor. Başka bir iddiada ise, “CHP liderinin olduğu alkol masasında yaşanan rant paylaşımı sırasında çıkan kavgada silahların çekilmesi üzerinde seken kurşunlardan birinin Özgür Özelin ayağına isâbet ettiği” belirtiliyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan uzmanlar, bu senaryolara eski Türkiye’den aşina olduklarını belirterek, “Özgür Bey filmi bıraksın gerçekleri anlatsın” görüşünde birleşti.

Bir film varsa açıklasın

CHP liderinin şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak şunları söyledi: “Her insan sakatlanabilir. Bu hepimizin başına gelebilir. Merdivenden düşebiliriz. Namaz kılarken düşebiliriz. Allah korusun bacağımızı da kırabiliriz. Bunların hepsi insani zaaflar. Dolayısıyla Özgür Özel’in de kaza yapma, düşme, bir tarafını kırması olağan. Ama bunun çıkıp şeffafça açıklanması lazım. Çünkü bahsettiğimiz kişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Son seçimlerden birinci parti çıkmış partinin genel başkanı. Ortada yok. İddialar gırla gidiyor. FETÖ’cüler, ‘bacağından vuruldu’ diyor. Kimileri ‘Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gittiklerini” söylüyor. Özgür Bey ‘filmime baksınlar’ diyor. Kişinin beyanı esastır ama en azından eşinin çıkıp olayın evde meydana geldiğini açıklaması gerekmez mi? Eğer başına bir iş geldiyse çıksın açıklasın. Savunulması gerekirse biz savunuruz. Yani bir mafya, bir suç örgütü Özgür Özel’i tehdit etmişse, bacağına kurşun sıkmışsa biz Özgür Özel’in yanında daha çok dururuz. Dolayısıyla ‘filmim orada duruyor’ yeterli bir açıklama değil. Ortada bir film varsa bunu şeffafça açıklaması gerekir.”

Ekrem, Özel'i gözden çıkarmış

Özel’in ayağının kırılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden “değişim” söylemine sarılmasının manidar olduğunu belirten Albayrak şöyle devam etti: “ CHP daha yeni genel başkan değiştirmişken Ekrem Bey durduk yere neden bir daha değişim diyor. Yeni bir değişimin ayak kırılma olayından sonra dillendirilmesi manidardır. Ekrem İmamoğlu yine değişim diyorsa, Özgür Özel’i gözden çıkarmış demektir. Ben bu durumda yapılacak olan tüzüklü kurultayın normal bir kurultaya doğru evrilebileceği hissine kapılıyorum.”

İkna edici açıklama şart

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür ise şunları söyledi: “Bu konuda ben de CHP içerisinden bir gazeteci arkadaşımdan bu istikamette bir kulis bilgisi aldım. Bu konuda biz de ilk etapta ‘2. Bir Mesut Yılmaz vakası’ olarak yorum yaptık. Tabii bu hususta kesin bir yargıya varmamız mümkün değil. Ancak sayın Özel’in kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapması gerekir. Sayın Özel’in bu meselede ketum kalması, bize ifade edilen meçhul hadisenin doğruluğu noktasında bir kanaat oluşturacaktır. Bu durumda Özel’in üzerinde karanlık bir nokta kalmaması için ivedilikle bir açıklama yapmak zorundadır.”

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Ekrem neden 'değişim' dedi

Öte yandan, 14-28 Mayıs hezimetinin ardından “değişim” ateşi yakarak “babam” dediği Kılıçdaroğlu’nu deviren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel’in ayağının kırılmasının ardından yeniden benzer ifadeler kullanması dikkat çekti. İBB’ye yakın fondaş gazeteciler Özgür Özel’in ayağının kırılmasına ilişkin şifreli mesajlar verirken, yeniden değişim söylemine sarılan İmamoğlu’nun; “CHP’nin daha demokratik, katılımcı, kapsayıcı bir partiye dönüşmesi şart” açıklaması, yeni bir siyasi hamle olarak yorumlandı. Önceki gün CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Tüzük Kurultayı Çalıştayı’nda konuşan İmamoğlu’nun, “Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz. Partinin kendi içinden daha kapsayıcı bir partiye dönüşmesi şarttır” sözleri, Özel’in koltuğu sallanıyor yorumlarına sebep oldu.

Mesut Yılmaz'ın bahanelerini hatırlattı

CHP lideri Özel’in ve parti yönetiminin ayak kırığına somut deliller sunamaması soru işaretlerini kuvvetlendirirken, olay akıllara dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın burnunun kırılması hadisesini getirdi.

Macaristan’a kumar oynamaya giden Yılmaz’ın burnu bir mafya babası tarafından kırılırken, Budapeşte’de meydana gelen olayla ilgili ANAP cephesinden yapılan açıklamada şu çelişkili ifadelere yer verilmişti:

● Menzili 5.5 saat olan uçağın, Berlin’den hareket ettikten sonra sadece 1.5 saatlik mesafede bulunan Budapeşte’ye ikmal için indiği belirtildiği halde uçağın orada 28 saat kalması…

● Mesut Yılmaz’ın olaydan sonra Budapeşte polisine şikayetçi olmadığını bildirmesinin sebebinin bir türlü açıklanmaması…

● Saldırı olayının otel lobisinde değil, kumarhane çıkışında meydana geldiği yönündeki iddialara verilen çelişkilerle dolu cevaplar, kısa sürede gerçeğin meydana çıkmasını sağlamıştı.