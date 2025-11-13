  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başkan Erdoğan’dan özür bekliyormuş! Özgür Özel “Yavuz hırsız ev sahibi bastırır” sözünü ispatladı

Oldu olacak ödül verilseydi! Alkollü katil şoföre vicdanları yaralayan ceza

Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar

‘Ah be Ekrem ahh’ Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na manidar sözler

Kurtulmuş, Erhürman ile görüştü

Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı

Şehit bilgilerini ifşa edenlere suç duyurusu! Bakanlıktan önce paylaşan hesaplar tespit edildi

Kaderimizi Ankara'nın eline bırakamayız

Yolsuzluk iddianamesinden o da çıktı! İşte Ercan Saatçi'nin çevirdiği dolaplar

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Gündem Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için algı operasyonu yürüten CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel, 18 yıl önce öldürülen Hrant Dink’in ailesininin yanısıra Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın ailesini ziyaret etti.

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun soruşturmasını sulandırmak için algı operasyonları yürüten CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaret ekibinde yer alan, “SİHA’lar sivilleri vuruyor” iftirasıyla hafızalara kazınan Sezgin Tanrıkulu, Hrant Dink’in ailesini ziyarette bulunurken, şehit Yarbay’ın ailesini ziyaret etmesi ise dikkat çekti.

 

HRANT DİNK HAFIZA MEKANINI ZİYARET ETTİ

Özel, Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007’de öldürülen Hrant Dink’in ailesiyle Hrant Dink Hafıza Mekanı’nda bir araya gelerek Dink’in eşi Rakel Dink’e çiçek takdim etti.

ŞEHİT DE AKLINDA KALACAK MI?

Özel, İstanbul’daki programları kapsamında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Özel’in şehit Yarbay Korkmaz’ı Dink gibi 18 yıl sonra hatırlayacak mı? şeklinde merak uyandırdı.

 

SEZGİN NEREDE?

Özel’in ziyaret ekibinde yer alan, “SİHA’lar sivilleri vuruyor” iftirasıyla hafızalara kazınan Sezgin Tanrıkulu, Hrant Dink’in ailesini ziyarette bulunurken, şehit Yarbay’ın ailesini ziyaret etmemesi ise dikkat çekti.

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Bir türlü akıllanmayan CHP’liler kırmızı kart gösterdi. Bakan Bak vurdu gol oldu!
Bir türlü akıllanmayan CHP’liler kırmızı kart gösterdi. Bakan Bak vurdu gol oldu!

Gündem

Bir türlü akıllanmayan CHP’liler kırmızı kart gösterdi. Bakan Bak vurdu gol oldu!

Bakmayın CHP’lilerin gençleri Batı’ya özendirdiğine! ABD’yi gelin ABD’li kadınlardan öğrenin
Bakmayın CHP’lilerin gençleri Batı’ya özendirdiğine! ABD’yi gelin ABD’li kadınlardan öğrenin

Dünya

Bakmayın CHP’lilerin gençleri Batı’ya özendirdiğine! ABD’yi gelin ABD’li kadınlardan öğrenin

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Gündem

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Analiz Tv Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame ..
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması
Gündem

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1 milyar 122 milyon avro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. 2027-2030 arasında teslim edi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23