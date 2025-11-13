Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun soruşturmasını sulandırmak için algı operasyonları yürüten CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaret ekibinde yer alan, “SİHA’lar sivilleri vuruyor” iftirasıyla hafızalara kazınan Sezgin Tanrıkulu, Hrant Dink’in ailesini ziyarette bulunurken, şehit Yarbay’ın ailesini ziyaret etmesi ise dikkat çekti.

HRANT DİNK HAFIZA MEKANINI ZİYARET ETTİ

Özel, Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007’de öldürülen Hrant Dink’in ailesiyle Hrant Dink Hafıza Mekanı’nda bir araya gelerek Dink’in eşi Rakel Dink’e çiçek takdim etti.

ŞEHİT DE AKLINDA KALACAK MI?

Özel, İstanbul’daki programları kapsamında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Özel’in şehit Yarbay Korkmaz’ı Dink gibi 18 yıl sonra hatırlayacak mı? şeklinde merak uyandırdı.

SEZGİN NEREDE?

Özel’in ziyaret ekibinde yer alan, “SİHA’lar sivilleri vuruyor” iftirasıyla hafızalara kazınan Sezgin Tanrıkulu, Hrant Dink’in ailesini ziyarette bulunurken, şehit Yarbay’ın ailesini ziyaret etmemesi ise dikkat çekti.