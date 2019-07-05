Özelif Sitesi Camii İmamı Muhsin Tekcan yaşamını yitirdi Kars Ebu'l Hasan Harakânî Hazretleri Camii Emekli İmam Hatibi, Ankara Özelif Sitesi Camii İmamı ve Müderrrislerinden Kurra Hafız Hacı Muhsin Tekcan hayatını kaybetti.

Kars Ebu'l Hasan Harakânî Hazretleri Camii Emekli İmam Hatibi, Ankara Özelif Sitesi Camii İmamı ve Müderrrislerinden Kurra Hafız Hacı Muhsin Tekcan hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi 5 Temmuz 2019 bugün Demetevler 12. Cad 33. Sok. Özelif Sitesi Camii'nde ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığında Aile Mezarlığına defnedilecek.

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