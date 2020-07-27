27-28 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’nin sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak. Öğrenciler eğitim hayatlarını sürdürmeyi planladıkları şehirleri incelerken özellikle aileler söz konusu illerdeki yurtları araştırıyor. Hem güvenilirliği hem de ücretleri açısından KYK yurtları ilk sırada gelse de söz konusu yurtların kontenjanları kısıtlı. Bu sebeple öğrenciler ve aileler özel yurtları da yakından araştırıyor.

Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?

Üniversite eğitimi için şehir değiştirecek olan adaylar gidecekleri şehirlerdeki yurt ücretlerini de merak ediyor. Özel yurtların fiyatları oda şekli ve bulunduğu konuma göre farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerdeki ücretler diğer illere göre daha pahalı oluyor.

Özel yurt fiyatları aylık 700 ila 2500 lira arasında değişiklik gösteriyor.