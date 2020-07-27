  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?

Özel yurt fiyatları güncel | Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi kaç puanla hangi bölüme gireceğini araştırmaya başladı. Öğrenciler belirlemeye başladıkları bölüm ve okulların yanı sıra eğitim hayatlarını sürdürmeyi umdukları şehirlerdeki öğrenci yurtlarını inceliyor. Pek çok kişi KYK yurtlarının yanı sıra özel yurtların seneliğinin ne kadar olduğunu inceliyor. Peki, özel yurt ücretleri ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 17:35:00 -
Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?

27-28 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’nin sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak. Öğrenciler eğitim hayatlarını sürdürmeyi planladıkları şehirleri incelerken özellikle aileler söz konusu illerdeki yurtları araştırıyor. Hem güvenilirliği hem de ücretleri açısından KYK yurtları ilk sırada gelse de söz konusu yurtların kontenjanları kısıtlı. Bu sebeple öğrenciler ve aileler özel yurtları da yakından araştırıyor.

Özel yurt fiyatları 2020 | Özel yurtların aylığı ne kadar?

Üniversite eğitimi için şehir değiştirecek olan adaylar gidecekleri şehirlerdeki yurt ücretlerini de merak ediyor. Özel yurtların fiyatları oda şekli ve bulunduğu konuma göre farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerdeki ücretler diğer illere göre daha pahalı oluyor.

Özel yurt fiyatları aylık 700 ila 2500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Felsefe Grubu Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Felsefe Grubu Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Felsefe Grubu Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Ege Üniversitesi öğrenci yurdu kayıt | Ege Üniversitesi öğrenci köyü başvurusu ne zaman?
Ege Üniversitesi öğrenci yurdu kayıt | Ege Üniversitesi öğrenci köyü başvurusu ne zaman?

Eğitim

Ege Üniversitesi öğrenci yurdu kayıt | Ege Üniversitesi öğrenci köyü başvurusu ne zaman?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı