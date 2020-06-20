(Özel) Yavru kırlangıçlar yıkımı durdurdu

Pendik’te köy konağı yapımı için eski bir binanın yıkımı sırasında feryat ederek uçan kırlangıç, belediye ekiplerinin dikkatini çekti. Bir süre sonra yıkımı durduran ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında binada kırlangıç yuvası olduğunu tespit etti. Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verilmesinin ardından, içinde 5 yavru kırlangıcın bulunduğu yuva güvenli bir bölgeye alındı.

Pendik Kurtdoğmuş köyünde Pendik Belediyesi tarafından köy konağı yapımına başlandı. Konak yapımı için eski bina ekipler tarafından yıkılmaya başlandı. Yıkım sırasında belediye ekipleri bir kırlangıcın adeta feryat ederek bina çevresinde uçtuğunu fark etti. Ekipler hemen yıkımı durdurarak, binayı incelemeye başladı. Yapılan incelemede binanın bir bölümünde kırlangıç yuvası tespit edildi. Yıkım durdurularak, Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Birimine haber verildi. Ekipler, alana gelerek, içerisinde beş yavru kırlangıcın bulunduğu yuvayı alarak güvenli bir bölgeye götürdü. Ekiplerin dikkati sayesinde yavru kırlangıçlar kurtarıldı. O anlar da kameralarca kaydedildi.

Kurtdoğmuş Mahallesi Muhtarı Muhammed Ali Özyurt, "Köy konağımızı yenisini yapmak için belediye ekiplerimiz yıkıyor. ekiplerimiz binayı yıkarken kuş yuvası olduğunu fark ettiler. Yıkımı durdurdular ekiplerimiz. Veteriner Hizmetleri ekipleri geldi. Yuvayı bozmadan yavrularla beraber yeni bir yere nakil edecekler. Belediye başkanımıza ve bütün personeline çok teşekkür ediyoruz" dedi.