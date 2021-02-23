Özel üniversitedeki ilahiyatçıya bile tahammülleri yok! CHP’den 28 Şubatvari fişleme

Zekeriya Say İstanbul

Seçim dönemlerinde takıyyenin dibine vurarak camilerden çıkmayan jakoben yobazların kalesi CHP, bu kez de özel bir üniversitenin ilahiyatçı ilanından rahatsız oldu. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan skandal raporda, verdiği öğretim üyesi alımı ilanı nedeniyle özel Aydın Üniversitesi fişlendi.

Şubat ayında 28 Şubatvari rapor!

CHP tarafından hazırlanan 75 sayfalık raporun 1. maddesinde “Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlığı altında partililere “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli” uyarısı yapılarak dini konuların, siyasilerin değil ilahiyat kökenli akademisyenlerin ilgi alanına girdiği vurgulanırken, skandal raporun 41. sayfasında ilahiyat kökenli akademisyenler hedef alındı. 28 Şubat dönemini andıran rapor, tam da bir Şubat ayının 15-21 günleri arasındaki haftayı kapsıyor. Raporda, “PDR’ye İlahiyat Mezunu Aranıyor” başlığı altında özel İstanbul Aydın Üniversitesi resmen fişlendi. Bir vakıf üniversitenin ilahiyatçıları da kadrosuna katacak olmasından rahatsız olan CHP yönetimi ise tepki çekmemek için bu durumu doğrudan laiklikle bağdaştırmak yerine “dikkat çekici” ifadesini kullanmayı tercih etti. Raporda, üniversitenin verdiği ilanda, “Eğitim Fakültesi öğretim üyesi kadrosuna ‘doçentliğini ilahiyat (din eğitimi) anabilim dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak’ ifadesinden rahatsızlık duyuluyor.

67 öğretim üyesi alınacak

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınladığı ilanda, 67 öğretim üyesi alımı gerçekleştirileceğini duyururken, CHP’nin hazırladığı raporda yalnızca “ilahiyatçı” alımı yapılacakmış algısı oluşturuldu. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçmişte parti olarak “Başörtüsü konusunda yanlış yaptıklarını, İmam Hatipler ve okullardaki din derslerine karşı saygılı olduklarını” söylese de bir üniversitenin sırf ilahiyatçı alımı yaptığı gerekçesiyle fişlenmesi, CHP’nin din düşmanlığının aynen devam ettiğini gözler önüne serdi.