  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Özel üniversitedeki ilahiyatçıya bile tahammülleri yok! CHP’den 28 Şubatvari fişleme
Gündem

Özel üniversitedeki ilahiyatçıya bile tahammülleri yok! CHP’den 28 Şubatvari fişleme

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan 15 Şubat-21 Şubat tarihli ‘Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda, 67 öğretim üyesi alımı yapacağını duyuran İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ilanında ‘doçentliğini ilahiyat (din eğitimi) anabilim dalında yapmış’ ifadesinin yer almasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. Verdiği öğretim üyesi alımı ilanı sebebiyle özel Aydın Üniversitesi’ni fişleyen CHP, üniversiteye yalnızca ilahiyatçı alınacakmış gibi bir algı oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 09:18:00 -
Özel üniversitedeki ilahiyatçıya bile tahammülleri yok! CHP’den 28 Şubatvari fişleme

 Zekeriya Say  İstanbul 

Seçim dönemlerinde takıyyenin dibine vurarak camilerden çıkmayan jakoben yobazların kalesi CHP, bu kez de özel bir üniversitenin ilahiyatçı ilanından rahatsız oldu. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı tarafından hazırlanan skandal raporda, verdiği öğretim üyesi alımı ilanı nedeniyle özel Aydın Üniversitesi fişlendi.

Şubat ayında 28 Şubatvari rapor!

CHP tarafından hazırlanan 75 sayfalık raporun 1. maddesinde “Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular” başlığı altında partililere “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli” uyarısı yapılarak dini konuların, siyasilerin değil ilahiyat kökenli akademisyenlerin ilgi alanına girdiği vurgulanırken, skandal raporun 41. sayfasında ilahiyat kökenli akademisyenler hedef alındı. 28 Şubat dönemini andıran rapor, tam da bir Şubat ayının 15-21 günleri arasındaki haftayı kapsıyor. Raporda, “PDR’ye İlahiyat Mezunu Aranıyor” başlığı altında özel İstanbul Aydın Üniversitesi resmen fişlendi. Bir vakıf üniversitenin ilahiyatçıları da kadrosuna katacak olmasından rahatsız olan CHP yönetimi ise tepki çekmemek için bu durumu doğrudan laiklikle bağdaştırmak yerine “dikkat çekici” ifadesini kullanmayı tercih etti. Raporda, üniversitenin verdiği ilanda, “Eğitim Fakültesi öğretim üyesi kadrosuna ‘doçentliğini ilahiyat (din eğitimi) anabilim dalında almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak’ ifadesinden rahatsızlık duyuluyor.

67 öğretim üyesi alınacak

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınladığı ilanda, 67 öğretim üyesi alımı gerçekleştirileceğini duyururken, CHP’nin hazırladığı raporda yalnızca “ilahiyatçı” alımı yapılacakmış algısı oluşturuldu. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçmişte parti olarak “Başörtüsü konusunda yanlış yaptıklarını, İmam Hatipler ve okullardaki din derslerine karşı saygılı olduklarını” söylese de bir üniversitenin sırf ilahiyatçı alımı yaptığı gerekçesiyle fişlenmesi, CHP’nin din düşmanlığının aynen devam ettiğini gözler önüne serdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

bana bir tane alnı secde görmüş namuslu vatansever ahlaklı rantçı zinacı kokuşmuş mahalleli alkolik vandal olmayan CAAAHAAAPELİ GÖSTERBİLEN VAR MI?? YOK DEĞİL Mİ YOOOKK.
  • Yanıtla

adas

Burada konu ilahiyatçı olması değil, aranılan bölümün ilahiyatçı ile alakalı olmaması ve bu alım ilanının birilerini kayırmak için çıkmış olması. İlahiyat fakültesine tıp mezunu almak gibi manasız yani. Ne işi var ilahiyatçının psikolojik rehberlik bölümünde? Konuyu çarptırıp insanların arasına nifak sokmayın.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
ABD bir ülkeye daha baskı yaptı! Su-35’ten vazgeçtiler
Dünya

ABD bir ülkeye daha baskı yaptı! Su-35’ten vazgeçtiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım tehdidi nedeniyle Endonezya, Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarını satın almaktan vazgeçti...
Türkiye'den Kongo'daki İtalyan büyükelçinin öldürüldüğü saldırıya sert tepki!
Gündem

Türkiye'den Kongo'daki İtalyan büyükelçinin öldürüldüğü saldırıya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıy..
Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021? Kaymakamlık sınavı başvuru 2021
Eğitim

Kaymakamlık sınavı ne zaman 2021? Kaymakamlık sınavı başvuru 2021

Kaymakamlık sınavı tarihi |Kaymakam olmak isteyenler 2021 yılında sınav yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, 2021 kaymakamlık sınavı t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay