Özel üniversitede okuyan KYK yurdunda kalabilir mi?

Vakıf üniversitesi tam burslu okuyanlar KYK'ya başvurabiliyorlar mı? Özel üniversite okuyan KYK’ya başvurabilir mi? Özel üniversite okuyan KYK bursu alabilir mi? KYK’dan burs ya da kredi almak isteyen özel üniversite, vakıf üniversitesi öğrencileri de KYK’nın burs ya da kredi başvurularında bulunabilirler. Peki özel üniversitede okuyanlar KYK yurdunda kalabilir mi? Özel üniversitede okuyup devlet yurdunda kalınır mı?

KYK’dan burs ya da kredi almak isteyen özel üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencileri de KYK’nın burs ya da kredi başvurularında bulunabilirler. Başvuru yapmalarında herhangi bir sorun yoktur. Özel üniversitelerde okuyan öğrenciler yapılan değerlendirme netisinde durumlarının burs almasına uygun bulunması halinde KYK'dan burs alabilirler. Vakıf üniversitelerinde okuyanların hem öğrenim kredisi, hem burs hem de yurt hakları var. Sadece katkı kredisinden yararlanamıyorlar. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler KYK başvuruların başlamasıyla birlikte e-kayıt işlemlerini yaptıracaklar. E-kayıt uygulaması YURTKUR 'a ait asil ve yedek listeden yerleşmeye hak kazanan öğrencileri kapsayacak. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenciler için e-kayıt zorunlu da olmayacak, öğrenciler isterlerse şahsen de kayıt yaptırabilecekler.

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