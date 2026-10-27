Askerdeki oğlundan haber alamıyor: 'Esir düştüğünü biliyoruz!'

ESİR DÜŞTÜ İDDİASI Oğlunun Türkiye ve Rusya vatandaşı olduğunu belirten İzzettin Aydoğan, “Oğlum çifte vatandaş, Türkiye ve Rusya vatandaşı. Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler. Ukrayna'da esir düşmüş, esir tutuluyor. 3,5 seneden beri oğlumuzdan hiç haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan Ukrayna'da esir düştüğünü biliyoruz. 3,5 senedir Ukrayna'dadır.” diye konuştu.