Askerdeki oğlundan haber alamıyor: 'Esir düştüğünü biliyoruz!'
Mardin'de yaşayan İzzettin Aydoğan, 3,5 yıldır Ukrayna'dan çifte vatandaşlık alan oğlunun askere gönderildiğini ve esir düştüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin'de yaşayan İzzettin Aydoğan, 3,5 yıldır Ukrayna'dan çifte vatandaşlık alan oğlunun askere gönderildiğini ve esir düştüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.
Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan’ın, çifte vatandaşlığı bulunan oğlu Sabahatin Aydoğan, Rusya’ya gittikten sonra askere alınıp Ukrayna cephesine gönderildi.
3,5 YILDIR EVLADINDAN HABER ALAMIYOR Oğlunun Ukrayna’da esir düştüğünü öne süren Aydoğan, 3,5 yıldır haber alamadıklarını söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takaslarının kendilerini umutlandırdığını ifade eden Aydoğan, oğlunun akıbetinin belirlenmesi ve evine dönmesi için yetkililerinden yardım istedi.
ESİR DÜŞTÜ İDDİASI Oğlunun Türkiye ve Rusya vatandaşı olduğunu belirten İzzettin Aydoğan, “Oğlum çifte vatandaş, Türkiye ve Rusya vatandaşı. Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler. Ukrayna'da esir düşmüş, esir tutuluyor. 3,5 seneden beri oğlumuzdan hiç haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan Ukrayna'da esir düştüğünü biliyoruz. 3,5 senedir Ukrayna'dadır.” diye konuştu.
"LÜTFEN OĞLUMU KURTARIN" Oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Aydoğan, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricada bulunuyorum, lütfen oğlumu kurtarın, yalvarıyorum size. Savaş güzel bir şey değil, savaşın sona ermesini istiyoruz. Oğlum çifte vatandaştı, Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler.” dedi.
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