0553 313 94 23

(Özel) Tuzla Gölü turist bekliyor

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesinde bulunan Tuzla Gölü, yöre halkının ekonomisine katkı sağladığı gibi hastalıklara da şifa kaynağı oluyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:46
(Özel) Tuzla Gölü turist bekliyor

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesinde bulunan Tuzla Gölü, yöre halkının ekonomisine katkı sağladığı gibi hastalıklara da şifa kaynağı oluyor.


Kayseri şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve insanların olumsuz etkilerinden kurtulmayı başaran tek tuz gölü olan Tuzla Gölü, bölge halkının ekonomisine katkı sağlıyor. Vatandaşlar buradan çıkardığı tuzu hem kendi evlerinde kullanırken hem de çevre il ve ilçelere satarak gelir elde ediyor. Gölün tarihinin milattan önce 2000’li yıllara dayandığını anlatan Palas Mahallesi Muhtarı Yunus Beyazıt, "Gölümüzün özelliklerinden bahsedecek olursak vatandaşlarımız tuz çıkartıyor, satıyor ve maddi olarak gelir sağlıyorlar. Göçmen kuşlar buraya gelir ve konaklarlar. Nesli tükenmek üzere olan kuşlar buraya gelir, burada yaşarlar veya burada ürerler. Kuşların uğrak yeridir. Gölümüzün büyüklüğü 106 bin metre karelik bir alanı kapsıyor. Gölümüzün etrafında ’ışıldak dağı’ olarak geçen alanın bir özelliği vardır, bir rivayete göre ‘40 kızlar’ın eskiden burada olduğu söylenir. Bu dağda lale isminde bir ot Türkiye’de sadece bu dağın kuzey yamacında bulunuyor” şeklinde konuştu.



Tuzla Gölü koruma altında


Devlet tarafından bölgenin koruma altında olduğunu, turizme kazandırılması için de yöre halkı olarak beklentilerinin bulunduğunu dile getiren Beyazıt, "Tuzla Gölü 1993 yılında sit alanı olarak ilan edilerek koruma altına alındı. Devlet ’buraya turist çekmek için konut yapalım’ dedi, daha sonra yapılmadı. Ama yapılsa bölgemiz için çok iyi olur. Buraya turist getirilmesi tabii ki çok iyi olur, mahallemize katkısı olur. Böyle bir şey olursa çok memnun kalırız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Tuzla Gölü’nü, ’Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescil etti. Tuzla Gölü ile birlikte Afyonkarahisar’da Karamık Sazlıkları ile Muğla’da yer alan Metruk Tuzlası da tescil edilerek koruma altına alındı.



Çamuru şifa dağıtıyor


Tuzla Gölü’ndeki çamurun insan sağlığına birçok faydası olduğunu aktaran Muhtar Beyazıt, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


"Buranın çamurunun pek çok derde deva olduğu söylenir. Özellikle romatizmaya iyi geldiği Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarla belirlendi. Kadın hastalıklarına da iyi geldiği söylenir. Bu çamuru kadınlar yüz maskesi olarak kullandığı zaman cilt bakımı konusunda oldukça faydalı olduğunu söylüyorlar. 1 hafta boyunca bu çamuru kullanırlarsa estetik anlamında oldukça faydalı olduğu söyleniyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    1. Eski istihbarat başkanından dikkat..
    2. Başkan Yılmaz’dan pazar ziyareti
    3. Eynerce Kavşağı İstanbul çıkışına..
    4. İran-ABD geriliminde gelinen son durum
    5. Yaşlı adam ‘kuyumcu soygunu’ yalanı..
    6. Resul Dindar’dan ilk klip
    7. Otomobil su tankerine çarptı: 1 yaralı
    8. DİTİB'den hacılara "berat" belgesi
    9. Hacire Akar kimdir? Hacire Akar..
    10. Okçulukta Spor A.Ş. farkı
    11. Grönland, ABD’nin satın almak istediği..
    12. Başkan Erdoğan ile Putin arasında..
    13. Meslek odalarından Karagöl seferberliği
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan..
    15. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    16. İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu..
    17. Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını..
    18. Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç..
    19. Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları..
    20. Yarası nedeniyle denize dönemeyen..
    21. Okçulukta bronz madalya
    22. Şehit Özel Harekat polisi son..
    23. Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet
    24. Yatırım fonu istatistikleri
    25. Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin 94...
    26. 45. G7 Zirvesi yarın Fransa'da başlıyor
    27. Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Diyanet hangi ülkelere personel..
    29. Diyanet yurt dışı personel alımı..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi