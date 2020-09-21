Özel tasarım el işi tasmaları yurt dışına ihraç ediyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ankara'da birbirinden farklı desenlerde el işi hayvan tasması üreten Ahmet Ercayan, ürünlerinin büyük bir bölümünü yurt dışına ihraç ediyor.



Başkentte yaklaşık 15 yıldır tasma işiyle uğraşan Ercayan, el yapımı tasmalarını, Antalya'da düzenlenen PETZOO Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'nda sergiledi. Farklı işlemelerdeki ürünler, hayvanseverlerin beğenisini topladı.



Ercayan, AA muhabirine, hayvanlara olan ilgisinden dolayı farklı desenlerde tasmalar tasarladığını söyledi.



Figürlerinde bakırı ön plana çıkardığına değinen Ercayan, "Bakır, ülkemizde yoğun kullanılan bir materyal. Biz de farklı işlemelerle bakırı tasmalara taşıdık. Özel tasarımlarım var. Genelde el yapımı, el işlemesi tasmalar. Türkiye'de üretip, dünyanın her yerine gönderiyoruz." diye konuştu.



Ağırlıklı olarak yurt dışına yönelik çalıştığını vurgulayan Ercayan, ürünlerinin özellikle ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.



Ercayan, Kovid-19 sürecinde de taleplerde herhangi bir düşüş olmadığını bildirdi.



- Fiyatlar, işlemelerine, kullanılan malzemeye göre farklılık gösteriyor



Tasmaların fiyatlarının 150 ile 400 dolar arasında değiştiğini belirten Ercayan, "Fiyatlar işlemelerine, kullanılan malzemeye göre farklılık gösteriyor. Bazen bir tasma için bir hafta çalışıyoruz, tabi bu tasmanın da fiyatı buna göre yüksek oluyor." ifadelerini kullandı.



Özel sipariş de aldıklarını anlatan Ercayan, müşterinin isteğine göre tasmayı şekillendirdiklerini, isim yazdıklarını söyledi.



