Özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de Müslümanlar etkisizleştiriliyor

Uzmanlar, Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının, bölgedeki Müslüman ağırlıklı nüfusun etkisizleştirilmesini amaçladığını ileri sürdü.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının yıl dönümünde uzmanlar, AA'ya bölgeye dair değerlendirmelerde bulundu.

2006 yılı Reebok İnsan Hakları Ödülü'nün sahibi insan hakları savunucusu Khurram Parvez, anayasa değişiklikleri ve geçen yıl yürürlüğe giren yasaların çoğunluğunun Müslümanlardan oluşan bölge halkını tamamen etkisiz hale getirmek ve haklarından mahrum etmek amacı taşıdığını öne sürdü.

Keşmir merkezli İslam Üniversitesinin eski Başkan Yardımcısı Prof. Siddiq Wahid, bölgenin özel statüsünün değiştirilmesi kararının halka danışılmadan, Yeni Delhi hükümetinin çoğunluğu elinde bulundurduğu Hindistan parlamentosunda alındığını belirtti.

Hindistan Yüksek Mahkemesinin eski hakimlerinden Madan Lokur, istikrarsızlık ve kısıtlamalar nedeniyle bölge ekonomisinin geçen yıl 5,3 milyar dolar zarara uğradığına dikkati çekti.

Resmi verilere göre, bakanlık düzeyindeki 24 görevden sadece 5'inde Müslümanlar bulunuyor.

Ayrıca bölgedeki 58 üst düzey bürokratın sadece yüzde 12'si Müslümanlardan oluşurken, Hindistan tarafından yapılan 2011 nüfus sayımına göre bölgenin 12,5 milyonluk nüfusu içinde Müslümanlar yüzde 68 ile çoğunluğu sağlıyor.

Tüm paydaşlarla diyalog süreci başlatılmalı

Hindistan’ın dış istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadının (RAW) Eski Başkanı C.D. Sahay, bölgedeki gençlerin son bir yılda Hindistan'a karşı yabancılaşma eğilimi içerisinde olduğunu ifade etti.

Sahay, Cammu ve Keşmir'deki siyasi süreci yeniden başlatmak ve bölgedeki çatışmalara çözüm bulunması amacıyla tüm paydaşlarla diyalog sürecini başlatılması gerektiğini aktardı.

Pakistan ve Keşmir'de görev yapan eski istihbarat görevlisi Avinash Mohananey de normalleşmenin sağlanması amacıyla siyasi süreçlerin yeniden elverişli hale getirilmesi, tutukluların serbest bırakılması, 4G hizmetlerinin verilmesi ve diğer kısıtlamaların da kaldırılması çağrısında bulundu.

Cammu ve Keşmir'in eski maliye bakanlarından Haseeb Drabu ise Hindistan’ın bölgenin özel statüsünün değiştirilmesinden sonraki politikalarının ayrılıkçı düşünceleri etkisiz hale getirmediği, onlara yeni gerekçeler de sağladığı yorumunu yaptı.

Cammu Keşmir'in özel statüsü 1 yıl önce kaldırıldı

Hindistan yönetimi, 5 Ağustos 2019'da nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, kendine ait bayrağı ve kimliği bulunan Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmış, 31 Ekim 2019'da eyalet yönetimini lağvederek merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını yeni bir toprak ele geçirilmiş gibi lanse eden Hindistan yönetimi çıkardığı yeni yasalarla Hindu nüfusun Keşmir'e yerleştirilmesini teşvik ederek, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor.