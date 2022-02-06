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Spor Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua
Spor

Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

Avrupa ve Dünya Şampiyonu özel sporcular, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini ifade ettikleri bir video yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 08:22:00 -

Türkiye'nin çeşitli illerinden "özel sporcular", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Geçmiş olsun dileklerini ilettiler

Dünya şampiyonu özel sporculardan İrem Öztekin, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Avrupa şampiyonu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevver Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir, Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay ve Eymen Tokmakları, çektikleri videolarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirip, dua ederken, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

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