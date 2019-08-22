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(Özel) Siber Güvenlik emin ellerde

Türkiye’nin katılımcı kapsamında en büyük Siber Güvenlik Yaz Kampı TOBB Üniversitesi’nde devam ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
(Özel) Siber Güvenlik emin ellerde

Türkiye’nin katılımcı kapsamında en büyük Siber Güvenlik Yaz Kampı TOBB Üniversitesi’nde devam ediyor.


19 - 23 Ağustos tarihleri arasında Ankara TOBB Üniversitesi ev sahipliğinde ve Savunma Sanayii Başkanlığının destekleri ile düzenlenen kampa bin 200 öğrenci başvurdu. Bu öğrenciler içerisinden seçilen 500 öğrenci kurs kapsamında Siber Güvenlik eğitimleri aldı. Eğitim kapsamında 20 farklı sınıfta 19 farklı konu başlığında eğitim alan gençler eğitim sonrası staj ve iş imkanlarına da kavuşacak. Alanında uzman eğitimci ve akademisyenler tarafından verilen eğitimler neticesinde Türkiye’nin siber güvenlik konusunda büyük hedeflerinin olduğu gün yüzüne çıkıyor.


“Bizde ‘Hacker Kafası’ var“


Siber Güvenlik Yaz Kampına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden katılan Sedef Kılıç kampa katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu etkinlikte yer almamın temel sebebi, açıkçası ben bir şirkete gittiğimde staj için başvuru yapacağım zaman genel müdürle direk temas sağlayamıyorum. Ama böyle bir etkinlikte bana direk genel müdürler tarafından eğitim veriliyor, bu benim için çok önemliydi. Aynı zamanda bir network sağlamak çevremdeki yeni alanları yeni kişileri ve yeni sektörleri ve şirketleri keşfetmek bu alanda yapılabilecek en güzel şeylerdendi ve bu anlamda bu etkinliklerin peşinden koşabilmek benim için çok büyük bir avantajdır. Buraya temel geliş sebebim bu alanda kariyer planlaması yapıyor olmam ve bizde ‘Hacker Kafası’ dediğimiz bir şey var. O çevreye gittiğimizde düşünce yapısını değiştirmek bunları keşfedebilmek bizim için güzel oluyor. Bu alanda ilerlemek istiyorum ve o sebeple de burada bulunuyorum” ifadelerini kullandı.


“Uzmanlaşacağım alanda çizeceğim yol haritasında çok faydalı oldu”


Siber Güvenlik kampına TOBB Üniversitesi’nden katılan bilgisayar mühendisliği öğrencisi Elif Başak Yıldırım kampa kendi alanına katkı sağlayacağından dolayı geldiğini belirterek, “Etkinliğe katılma amacım uzmanlaşmak istediğim alan hakkında bilgi sahibi olmaktı. Çünkü 3. sınıftan sonra bir alanda uzmanlaşmamız gerekiyor kendimizi geliştirebilmek için.Bilgi toplamak amacıyla geldim kampa ve yapay zeka alanını seçtim. Yapay zekaya ilgi duyuyordum ve merak ediyordum bunun için kampa katıldım. Yapay zeka anlamında İstanbul’dan hocalarımız geldi ve uygulamalı eğitim verildi. Pyhton ile alakalı kodlar yazdık. Yapay zekanın günlük yaşamda kullanımı ile alakalı bilgiler verdiler ve genel hatlarından bahsettiler. Benim için açıkçası faydalı oldu, genel bir bilgi sahibi oldum ve anahtar kelimeleri öğrendim. Uzmanlaşacağım alanda çizeceğim yol haritasında çok faydalı oldu. Zaten okuduğum okulda Siber Güvenlik Kulübüne üyeyim ve siber güvenlikle ilgileniyorum. Birçok yarışmaya da katıldım bu kamp öncesinde, kamp önümü açıyor ve birçok kişiyle tanıştım, şirketlerden gelen çok donanımlı hocalarla tanışma fırsatı yakaladım. Benim için çok faydalı oldu” şeklinde konuştu.


Bilişim teknolojileri kapsamında birçok farklı alanda uzmanlar tarafından verilen eğitim kampı 23 Ağustos’ta sona eriyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
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