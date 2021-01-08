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Ekonomi Özel sektör çalışanlarının maaşları iyileştirilecek
Ekonomi

Özel sektör çalışanlarının maaşları iyileştirilecek

Özel sektör çalışanlarının maaşlarında iyileştirilmeye gidiliyor. Pandemi şokunu atlatıp güçlerine güç katan, 2021’e de moralli giren dev grupların ve firmaların elemanlarının maaşlarını minimum yüzde 15 arttıracakları öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:09:00 -
Özel sektör çalışanlarının maaşları iyileştirilecek

Buğra Kardan

Asgari ücrete 2021 için yüzde 21.56 zam uygulanmasının ardından gözler özel sektör çalışanlarının maaşlarına çevrildi. Gerek holdinglerin gerek şirketlerin 2020 yaz döneminden itibaren toparlanma eğilimine girmeleri, gelirlerine gelir eklemeleri ve 2021 için büyük hedefler belirlemeleriyle umutlanan çalışanlar; maaşlarına uygulanacak zam oranının yüzde 15’in altında kalmamasını diliyor.

İyileştirmeye gidilmeli

Sosyal güvenlik müşavirleri, 2021’in 2020’den daha verimli geçeceğini belirterek, “Pandemi tehdidinin geri planda olacağı, hayatın normale döneceği yeni dönemde ekonomi daha da kuvvetlenip büyüyecek. Bu durumdan faydalanacak firmaların hem ana hem de ara elemanlarının maaşlarında iyileştirmeye gitmelerinde yarar var” ifadelerini kullanıyorlar.

Önemli uyarı

Maaşların yüzde 15-20 oranında arttırılması gerektiğini vurgulayan müşavirler, “Zam oranları belirlenirken tüketici fiyatları dikkate alınmalıdır. Çalışanların ve ailelerinin artan mutfak, barınma, ısınma ile ulaşım giderleri göz önünde bulundurulmalıdır. Emekçilerin hayatlarını idame ettirebilmeleri; çoluk çocuklarının ve yakınlarının taleplerine rahat bir şekilde karşılık verebilmelerine imkân tanınmalıdır” diyorlar.

Teknoloji sektörü ilk sırada

Araştırmalara göre zam beklentileri sektörlere göre değişiyor. İlk üç sırada yüzde 18’le teknoloji, yüzde 17’yle kimya, yüzde 16’yla ilaç ve sağlık sektörleri bulunuyor. Bu sektörleri yüzde 15’le perakende, yüzde 14’le otomotiv, yüzde 13’le lojistik, yüzde 12’yle enerji takip ediyor. Araştırmalar, sektörler arasındaki zam makasının giderek daraldığına da işaret ediyor. Ayrıca teknik işlerde çalışanların maaş artışının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Unvan belirleyici

2021’de maaşlar unvanlara göre derecelenecek. Tahminlere göre bir holdingin ya da köklü şirketin Yönetim Kurulu Başkanı aylık 60-70 bin lira, Genel Müdürü 50-60 bin lira, Genel Müdür Yardımcısı 30-40 bin lira, Satış Direktörü 20-30 bin lira, Ürün Müdürü 11-12 bin lira gelir elde edecek.


Yeni Akit Gazetesi
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