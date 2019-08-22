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(Özel) Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde terör estiren magandalar yakalandı

Asker uğurlamak için konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline girerek tek tekerlek üzerinde giden, patinaj çeken ve trafiği kesen magandalar yakalandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:44
(Özel) Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde terör estiren magandalar yakalandı

Asker uğurlamak için konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline girerek tek tekerlek üzerinde giden, patinaj çeken ve trafiği kesen magandalar yakalandı. Bir magandaya çeşitli suçlardan toplam 2 bin 488 lira idari para cezası kesilirken 2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar.



İstanbul Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline konvoy halinde giren otomobil ve motosikletlerden oluşan bir grup, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Çeşitli noktalarında patinaj çekerek adeta terör estiren magandalar, tünelde kendilerine tepki gösteren sürücüyle de tartışmıştı. Tünelin bir süreliğine trafiğini keserek hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan şahıslar o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.



2 bin 704 lira idari para cezası kesildi


Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, tünelde terör estiren 34 RC 8345 plakalı motosiklet sürücüsü C.T. ile 34 GE 1364 plakalı aracın sürücüsü H.Ç.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen sürücü C.T.’ye “sürücü belgesiz araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira, “trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak” maddesinden 235 lira, “motosiklet kullanıcılarının devamlı iki elle araç sürmemesi” maddesinden ise 235 lira olmak üzere toplam 2 bin 488 lira idari para cezası kesildi.



2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar


Sürücü H.Ç.’ye ise “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yasak ve zorunluluklara uymamak” maddesinden 108 lira, “taşıt yolu üzerinde tünel içerisinde duraklamak” maddesinden ise 108 lira, olmak üzere toplamda 216 lira idari para cezası kesildi. Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, (Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden adli işlem yapılmak üzere Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:44
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