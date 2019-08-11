0553 313 94 23

(Özel) Pendik’te duvara çarpan sürücü araç içerisinde sıkıştı

Pendik’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, beton duvara feci şekilde çarptı.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:13
(Özel) Pendik’te duvara çarpan sürücü araç içerisinde sıkıştı

Pendik’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, beton duvara feci şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Rüstem Kaya araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.


Kaza, Pendik Dumlupınar Mahallesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Rüstem Kaya kontrolündeki 03 F 0058 plakalı araç kontrolden çıkarak beton duvara feci şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Görgü tanıklarının durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiyenin çabası sonrasında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kosovalılar Kurban Bayramını büyük sevinçle karşıladı
    1. Kosovalılar Kurban Bayramını büyük..
    2. Arafat'a çıkan hacıların üzerine..
    3. Gedik Namazgah’ında bayram namazı
    4. Kartal’da oto yıkamacıda kaçak kurban..
    5. Barınağa giren hırsızlar pitbull cinsi..
    6. Kağıthane’de mahalle bekçisi kendisine..
    7. Bakan Kurum bayram kahvaltısını..
    8. Evi yanan ailenin yardımına Türk..
    9. Ekonominin rotasına birlikte yön..
    10. Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, "Aşırı et..
    11. Mekke’de Kurban Bayramı Namazı kılındı
    12. (Özel) Pendik’te duvara çarpan sürücü..
    13. Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme..
    14. İsrail polisinden Mescid-i Aksa içinde..
    15. Almanya’da Kurban Bayramı
    16. Eyüpsultan’da şehitler için 53 kurban..
    17. Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde..
    18. Richard Gere göçmen gemisinde
    19. Çiğli’de Sahne Trockyablues’un
    20. Buca’da Arapça tabela operasyonu
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    ''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''
    ''Fiorentina'nın yeri bende çok ayrı''