  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Pendik’te 9. kattan düşen 84 yaşındaki alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti

Pendik’te 10 katlı binanın 9’uncu katındaki evin balkonundan düşen alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:26:36 -
(Özel) Pendik’te 9. kattan düşen 84 yaşındaki alzheimer hastası kadın hayatını kaybetti

Pendik’te 10 katlı binanın 9’uncu katındaki evin balkonundan düşen alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te Orhangazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre alzheimer hastası A.N (84) isimli kadın, evde diğer aile bireylerinin olmadığı saat 13.30 sıralarında 10 katlı bir binanın 9’uncu katındaki evin balkonundan dengesini kaybederek kaldırıma düştü. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şerit çekerek güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşların toplanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Olayı gören görgü tanığı, “Aracımı park ettikten sonra bir ses duydum. Baktığımda yaşlı kadın yerde yatıyordu. Acil servis ekiplerine haber verdik. Polisler geldi. 84 yaşında alzheimer hastası yaşlı bir kadınmış. Düşmenin etkisiyle hayatını kaybetmiş Allah rahmet eylesin “ diye konuştu.


Öte yandan, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı