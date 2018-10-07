Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı

Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na lüks araçlarla gelen kişiler, buradan ayrıldı.

Levent'teki başkonsolosluk binasına gelen ve daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudlu polisler olduğu belirtilen kişiler, binada yaklaşık 2 saat kaldı.

Dört lüks araçla gelen heyet, daha sonra binadan ayrıldı.

Başkonsolosluk binasından çıkanlardan birisinin, boynuna Suudi Arabistan bayrağını atkı gibi astığı görüldü.

Heyetle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.