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Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ederken, konsolosluk binasına, Suudi Arabistan'dan gönderilen Suudlu polisler, 2 saat sonra binadan ayrıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:41
Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı

Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na lüks araçlarla gelen kişiler, buradan ayrıldı.

Levent'teki başkonsolosluk binasına gelen ve daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudlu polisler olduğu belirtilen kişiler, binada yaklaşık 2 saat kaldı.

Dört lüks araçla gelen heyet, daha sonra binadan ayrıldı.

Başkonsolosluk binasından çıkanlardan birisinin, boynuna Suudi Arabistan bayrağını atkı gibi astığı görüldü.

Heyetle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:41
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. suudi arabistan konsolosluğu
  4. Suudi polisler
  5. Suudi Arabistan
  6. Türkiye

YORUM YAZ

  • SelimSelim7 sa önce
    Ulan zaten öldüren suudi itleri değil mi? Suudi polisi gelse ne yazar? Bence Türkiyenin oraya baskın yapıp ne var ne yok gün yüzüne çıkarması lazım. Eğer bu ingiliz köpekleri onu öldürdü ise de bu pislik yuvası konsolosluğu kapatmamız lazım.
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