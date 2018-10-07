Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ederken, konsolosluk binasına, Suudi Arabistan'dan gönderilen Suudlu polisler, 2 saat sonra binadan ayrıldı.07 Ekim 2018 Pazar 16:41
Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na lüks araçlarla gelen kişiler, buradan ayrıldı.
Levent'teki başkonsolosluk binasına gelen ve daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudlu polisler olduğu belirtilen kişiler, binada yaklaşık 2 saat kaldı.
Dört lüks araçla gelen heyet, daha sonra binadan ayrıldı.
Başkonsolosluk binasından çıkanlardan birisinin, boynuna Suudi Arabistan bayrağını atkı gibi astığı görüldü.
Heyetle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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