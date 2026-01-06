Özel okullarda zam tavanı: Ara sınıflar ve yeni kayıtlar için sınır

  • İSTANBUL
Eğitim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Enflasyon verileri sonrası yapılan hesaplamaya göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ara sınıflar için uygulanabilecek en yüksek zam oranı yüzde 30,74, yeni kayıtlar için ise tavan artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi.

Yeni yılın ardından 2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi için milyonlarca veliyi yakından ilgilendiren özel okul ücret artışlarında üst sınır netleşti.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından hesaplanan verilere göre, özel okul ücret artışlarında 2025 yılı enflasyon göstergeleri esas alındı. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla yıllık Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 27.67, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 30.89 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, 2026 yılı özel okul ücret artışlarında uygulanabilecek yasal tavanı belirledi.

ARA SINIFLARDA ZAM YÜZDE 30,74

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatı doğrultusunda yapılan değişikliğe göre, ara sınıflarda eğitim ücretlerine yapılabilecek artış, özel okul ücretlerinde zam sınırları artık ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak 1,05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor. Buna göre 2026- 2027 eğitim ve öğretim yılı için ara sınıflarda uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 30,74 oldu.

1,5 VE 9. SINIFLARDA YÜZDE 43,92

MEB, kademe başlangıçlarında belirlenen fiyatlar için de bu yıl ilk kez üst sınır uygulamasını hayata geçirdi. Ana sınıfı, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında uygulanabilecek artış enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemiyor. Buna göre yapılan hesaplamayla önümüzdeki yılın kademe başlangıcı eğitim ücretlerinde tavan artış oranı yüzde 43,92 olarak belirlendi.

Yemek, kahvaltı ve servis ücreti dışında kalan diğer hizmet kalemlerinde uygulanabilecek artış oranı da enflasyon oranını geçemeyecek. Bu kapsamda 2026-2027 yılı için diğer hizmetlerde azami artış oranı yüzde 29,28 olarak hesaplandı.

ÖZEL OKULLARDAN DAVA

Bu arada 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okulların zam oranlarını düşürmek için Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ni değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Danıştay’da dava açtı. Dernek, ücret artışında 1 yıl yerine sadece aralık ayı yani 1 aylık ÜFE ve TÜFE ortalamasının alınmasının, haksızlık oluşturabileceğini savundu. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ni 3 ay önce değiştirilmişti.

