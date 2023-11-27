Özel okulda ‘soygun' dersi! 2 bin liralık kitaba 15 bin TL ödettiler!

Adana'da yaşayan Avukat Nazan Akça Subaşı, 9 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, Seyhan'a bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki özel bir okula kaydettirdi. Ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 15 bin liralık fatura çıkartıldı. Kitapları internet ya da bir başka kitapevinden almak isteyen Subaşı, okul yönetiminden liste istedi ancak idare bu teklifi reddederek; "Kitapları almazsanız; kızınız derslere giremez" resti çekti. Buna karşın Subaşı, kitapları zorla aldı. İnternette yaptığı incelemede kitapların değerinin 15 bin değil, yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı.

Veli Nazan Akça Subaşı, kitapların ederinden fazla ücrete satılmasına tepki gösterdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük de okulla ilgili soruşturma başlattı. AKŞAM'a konuşan Subaşı, "Zorla kitap sattılar. MEB'in ücretsiz verdiği kitapları da bize teslim etmediler. O kitaplar okulda göstermelik olarak tutuluyor ve asla eve gönderilmiyor. Verilen ödevler de okulun bize dayattığı bu kitaplardan veriliyor" dedi. Subaşı, "Ortada organize bir şebeke var. Tekelci bir piyasa oluşturulup, bize adeta şantaj yapıp, 'Kitapları almazsanız; çocuğunuz sınava giremez' resti çekilerek, kitapların bize zorla satın aldırılması anayasal bir suçtur. Okul idareleriyle tekelleşen bu kitabevleri arasında ciddi bir dümen dönüyor" dedi.

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VELİLERİN ZARARI KARŞILANABİLİR

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturmasını tamamlayıp, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sonucu bildireceğini, gerekli dava açılması halinde; şüphelilerin de ceza alabileceğini anlatan Subaşı, "Kitapların değer tespiti yapılıp, ederinin çok üzerinde satıldığı tespit edilirse; ben ve diğer tüm öğrenci velileri, yaptıkları fazla ödemeyi geri alabilecek. Böylelikle de velilerin zararı da giderilmiş olacak" dedi.

Kaynak: Akşam Gazetesi