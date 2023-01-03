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Eğitim Özel okul zam oranları belli oldu mu? 2023 özel okul zam oranı
Eğitim

Özel okul zam oranları belli oldu mu? 2023 özel okul zam oranı

2023 yılının gelmesiyle birlikte çocuğu, özel okula giden veliler 'Özel okul zam oranı bu sene kaç?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, özel okullara bu sene yüzde kaç zam yapıldı?

Yeniakit Publisher
2023-01-03 16:34:00 -
Özel okul zam oranları belli oldu mu? 2023 özel okul zam oranı

Aileler, yeni yılla birlikte özel okul zam oranlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi.

Özel okul zam oranları belli oldu mu? 2023 özel okul zam oranı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücretlerine ilişkin "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Özer, "Tabii sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.

 

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