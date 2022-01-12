Özel okul zam oranları 2022! Özel okul ücretleri 2022 ne kadar oldu?

Yeni yıllla birlikte özel okul ücretlerine yapılacak zam oranları büyük bir merak konusu olmuştu. Peki özel okul ücretleri zam oranı ne kadar? Türkiye'de bulunan özel okulların zammına ilişkin detaylar belli oldu. Formül gereği 2021 yılı ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması toplanıp ikiye bölünüp sonrasında da 5 puan eklenmesiyle ortaya çıkan rakam Zam olarak fiyatlara yansıyacak. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında formüle göre hesabını yaptı. Böylece ortaya çıkan rakam yüzde 36,73 oldu.

Türkeş'in açıklamaları şöyle: "Zam uygulama sürecine Milli Eğitim Bakanlığı dur dedi. Zam tartışmalarına son nokta konuldu. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyon aileyi ilgilendiriyor. Özel okullarda üst ücret artışı değerlendiriliyor. Eğitim ücreti bir önceki yıla göre ilan edilen eğitim ücretine yani 2022 yılı için 2021 yılının ÜFE ve TÜFE ortalamaları toplanarak 2'ye bölünmesiyle elde edilen rakama en fazla 5 puan daha ilave edilerek belirleniyor. 2021 yılında ÜFE 43.86 TÜFE ise 19.60 olarak belirlendi. Bu iki rakamı toplayıp 2'ye böldüğümüzde 31,73 rakamını elde ediyoruz. Buna 5 puan daha eklendiğinde yüzde 36.73 zam oranı ortaya çıkıyor. Böylece özel okullar azami olarak yüzde 36,73 oranında zam uygulayabilecek. Özel Okullar Birliği başta olmak üzere MEB bu rakamı ibraz edecek. MEB, özel okullar bu tarifenin dışında adım atarsa şikayet edilmesini talep ediyor."

Özel okul ücretleri zam oranı ne kadar?

Türkiye Özel Okullar Derneği'nden (TÖZOK) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, özel okul ücretleri için zam oranının en fazla yüzde 62,98 olacağı belirtilmişti. TÖZOK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."