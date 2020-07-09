Özel okul ücretlerinde indirim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı.

Koronavirüs salgınınında vaka sayısında istenen düşüş gerçekleşmeyince velileri endişe sardı.

Merak edilen konuya ilişkin gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kritik açıklamalar yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz.

Okulların açılacağı hafta ne olacağın bilinmez.

Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil.

31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz.

Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz.

31 Ağustos'ta açılacak mı?

Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için.

Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz.

Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok.

Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin..." biz buna da hazırız.

Verilere bakar o tabloya göre hareket ederiz.

Özel okullar yüzyüze eğitime devam edecek mi?

Özel okullar için de bazı açıklamalar yaptık, 'isteyen okullarımız yüz yüze eğitimle ilgili faaliyetlerine başlayabilir.' Öğretmen ihtiyacı şöyle izah edilebilir; bizim eğer derslerimiz seyreltilecekse, o zaman zaten öğretmenlerimizin dersleri de seyreltilmiş olacak. Öğretmenlerimiz yüz yüze daha fazla ders verme imkanına sahip olacak. Derslerin bir kısmı uzaktan bir kısmı yüz yüze verilecek. Senaryolardan birisi bu. Basında 'hibrit model' diye bahsedildi biz ona 'karma model' diyoruz, kısmı olarak yüz yüze, kısmi olarak uzaktan eğitimle yapılan model. Eğer öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde ders çizelgesi seyreltilecekse öğretmenlerin saatleri de seyreltilmiş olacak. Dolayısıyla öğretmenimizin daha fazla saati de olacak.

Özel okul ücretlerinde indirim olacak mı?

Ticaret hukuku ile ilgili durumlara biz müdahil olamayız. Bu doğru değil. Bu konulara karşı zamanı geldiğinde tedbirleri oluşturmak gerek. Derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okul temsilcilerinin tamamı ile görüşmeler yapıyoruz. O, o zamanın sorusu.