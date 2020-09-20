Özel öğrenciler için 'Uyum' rehberi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okula uyum etkinliklerine ilişkin rehber yayımladı.
Uzaktan eğitim uygulamaları sonrasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin edindikleri bazı temel kazanımları hatırlamaları, salgın sürecinden normalleşme sürecine geçişte gerekli becerileri kazanmaları, okula kolayca uyum sağlamaları ve psikososyal açıdan destek almaları amacıyla hazırlanan rehbere, Bakanlık web sitesinden veya “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulamasından ulaşılabileceği belirtildi.