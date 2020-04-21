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Aktüel

Özel maden ocağında göçük: 2 yaralı

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

2020-04-21 19:01:07 -
Özel maden ocağında göçük: 2 yaralı

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. İşçilerden biri taburcu edilirken, diğerinin tedavisi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi Esenli mevkisinde özel bir maden ocağında meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı maden ocağında tavan göçmesi yaşandı. Göçükte kalan Musa Kaçar (45) ile Yasin Çakır (41) bulunduğu yerden çıkartıldı. İşçiler Yasin Çakır ve Musa Kaçar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Musa Kaçar kısa süre sonra taburcu edildi. Yasin Çakır’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Çakır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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