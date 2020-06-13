(Özel) Kurban telaşı başladı, koçlar danalar görücüye çıktı

Bursa’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkarken, telaşlar şimdiden başladı. Kurbanlık hayvanlar kesilirken, sosyal mesafeye ve hijyene özen gösterilecek.

Bursa’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar da görücüye çıkmaya başladı. Koç ve danalar çiftliklerdeki yerini almaya başlarken, besiciler kurban fiyatlarının geçen yıldan çok farklı olmayacağı görüşünde. Küçükbaş kurbanlık 1500 ila 2000 lira arasında fiyat biçilirken, büyükbaşlar için ise fiyat 15 binden başlayacak.

Kurban Bayramı’na 1.5 ay kala kurbanlık telaşı da yavaş yavaş başladı. Ramazan bayramını evinde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar bu bayram ise gönüllerince kurbanlarını kesebilecekler. Tabi sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak. Kurban pazarlarında yaşanan yoğunluğun ve hastalık tehlikesine karşı bu yıl kurbanlık için besi çiftlikleri tercih ediliyor.

Güvenli ve hijyenik ortamda kesim

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden seçtiği kurbanlıkları Bursa’daki çiftliğinde kurbana hazırlayan Mezher Aykut, bu bayram önceliğini sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu belirterek, “Ülke olarak koronavirüs nedeniyle zor günler yaşadık. Allah’ın izniyle bu beladan kurtuluyoruz. Geçtiğimiz bayramı evinde geçiren vatandaşlarımız inşallah bu bayram gönül rahatlığıyla kurbanlarını kesecekler. Bizde gerekli önlemleri aldık. Hayvanlarımız düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiyor. Çiftliğimizde tüm kuralları uygulayacağız maske artı sosyal mesafeye çok dikkat edeceğiz” dedi.

Yem maliyeti çok yüksek

Kurban fiyatlarına da değinen Mezher Aykut, “Geçen yıla oranla fiyatlar çok yüksek olmayacak. Hiç zam olsun istemiyoruz. Ancak yem maliyeti çok yüksek besicinin belini büküyor. Eğer hayvanlarımıza iyi bakalım dersek bir çuval yeme 90 lira vermek zorundayız. Yem fiyatlarının bu denli yüksek olması kurbanlıklara yansıyor. Bu yıl biz kar beklemiyoruz. Masraflarımız çıksın yeter” diye konuştu.