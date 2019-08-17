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(Özel) Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
(Özel) Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı.


Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında "Coğrafi İşaretleme" alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Bu yıl 45 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, 12 bin dekar civarlarında ekim yapıldığını belirtti.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Özarı, "Meşhur Kırkağaç kavunun bu yılda hasat sezonunu başlatmış bulunmaktayız. Çiftçilerimiz meşhur Kırkağaç kavununu hasat etmeye başladı. Bu yıl 12 bin dekar Kırkağaç kavunu ekildi. Buradan yaklaşık 45 bin ton rekolte bekliyoruz. Ürünlerimiz çok güzel yetişti ve her hangi bir hastalığa maruz kalmadı. Çok sağlıklı bir şekilde tüketicilerimizin sofrasına gelecek. Tabii vatandaşlarımız bu kavunları alırken etiketlerini sormayı unutmamalı. Bilindiği gibi Kırkağaç kavunumuz 2008 yılında Kırkağaç Belediyesinin yapmış olduğu bir çalışmayla coğrafi işaretlemesini aldı. O nedenle kavunlarımızı etiketliyoruz. Bu etiketlerimiz de kavunun nerede, kim tarafından yetiştirildiğini, ekim tarihi, hasat tarihi, ne zaman sulandığı, hangi ilaçların atıldığı bilgileri yer almaktadır. Tüketicilerimiz Kırkağaç kavunu alırken etiketi var mı diye mutlaka pazarcınıza, bakkalınıza, manavınıza, marketinize sorun. Etiketli kavunlarımızdan isteyin. Yediğiniz kavunun gerçek Kırkağaç kavunu olduğunu sadece bu etiketle anlayabilirsiniz. Fiyat olarak kavunlarımız şu an götürü olarak, tarlada dekar usulü, dekarı 3 bin TL civarı satılmakta, kilogramı da toptan 1.5 TL seviyelerinde satılmaktadır. Piyasa da ise perakende olarak 2 TL’den satışa sunuldu. Çiftçilerimizin daha fazla gelir edebilmesi için kavunlarımızı depolarımıza asıyoruz. Çiftçilerimiz daha fazla para kazanabilsin, tüketicilerimizde kışın ilk aylarına kadar kavunlarımızı tüketebilsin diye depolama sistemiyle çalışıyoruz.45 bin tonluk rekoltemizin yüzde 20’sini iç, yüzde 20’sini de dış pazarlara ilk etapta satışa sunuyoruz. Kalan yüzde 60’lık bölümü ise yine iç pazarımız için özel hazırlanmış, klimalarla ısıtılan, ısı derecesi 14-15 derecelere sabitlenmiş depolarımızda bu kavunlarımızı saklıyoruz. Aroması, lif yapısı, dayanıklılığı ve tadıyla Kırkağaç kavunumuz öne çıkıyor. Diğer kavunlardan farkı bu. Geç aylara kadar dayanmasının sebebi hasadımızın geç olmasıdır. Ülkemizin birçok yerinde kavun hasadı bitti, kavunlar bitti fakat Kırkağaç’ta hasat yeni başlıyor” dedi.


Hasat edilen meşhur Kırkağaç kavunu hemen sergilerde yerini alırken, vatandaşlarda büyük ilgi gösteriyor. İzmir’de ikamet eden Ömer Taşçı isimli vatandaş, “Ben buralıyım fakat 20 senedir İzmir’de oturuyorum. Dolayısıyla her geldiğimde eşime, dostuma ikram edebilmek için orijinal Kırkağaç kavunu götürüyorum. Çevremdeki insanlara da bunu tavsiye ediyorum. Günümüzde büyük marketlerde çok çeşitli kavunlar satılıyor ama Kırkağaç kavunu tutması ya da eş değerde olması mümkün değil” dedi.


İstanbul’a seyahat ederken yol üstünde kavun satın alan Hasan Tutkun ise ise “Kırkağaç kavununu gördük, beğendik. Her Kırkağaç’ı ziyaret ettiğimizde alıyoruz. Herkese Kırkağaç kavununu tavsiye ediyorum. Zaten meşhur bir kavun. Aylarca rahatlıkça muhafaza edilebilir. Çürümez, çok sağlam bir kavun. Kendi kalitesini kanıtlamış bir kavun. Kırkağaç’ı ziyaret eden herkese Kırkağaç kavununu tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
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