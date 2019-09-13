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(Özel) Kartal’da karı kocanın aktardan testi çaldığı anlar kamerada

Kartal’da bir aktar dükkanına giren karı koca, dükkanda bulunan testiyi organize bir şekilde çaldı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:04
(Özel) Kartal’da karı kocanın aktardan testi çaldığı anlar kamerada

Kartal’da bir aktar dükkanına giren karı koca, dükkanda bulunan testiyi organize bir şekilde çaldı. Kadın, dükkan sahibini oyalarken adam ise soğukkanlı bir şekilde kapının önünde duran testiyi alarak aracına koydu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kartal’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, karı koca oldukları düşünülen iki kişi bir aktar dükkanına girdi. Kadın, dükkandaki sarma yapraklarından alarak dükkan sahibi Mahmut Öztürk’le konuşmaya başladı. Kadın, dükkan sahibini oyaladığı sırada adam da dükkanın dışında yerde bulunan testiyi alarak soğukkanlı bir şekilde aracına götürdü. Daha sonra şahıs, kadının aldığı yaprakların parasını ödemek için dükkana girdi. Şahıslar, dükkanın içerisinde bir süre daha vakit geçirdikten sonra yaprakların parasını ödeyerek dükkandan çıktı.


Dükkan sahibi Mahmut Öztürk, “Ben yaprağı verdim. Eşi de dışarıda daha önceden hanımefendinin işaret ettiği testiyi elindeki telefona bakarak yavaşça alıp ilerideki arabasına doğru yöneldi. Serinkanlılığını koruyarak rahat bir şekilde arabaya bırakıp geri döndü. Daha sonra da eşinin aldığı yaprağın parasını ödemek için geri döndü. Daha sonra bir süre daha dükkan içerisinde gezindiler. Başka bir şey çalmamışlar, direkt hedeflenerek çalmışlar” dedi.


Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kadın, dükkan sahibini konuşarak oyalarken adam ise dükkanın dışında bulunan testiyi alarak aracına götürüyor. Daha sonra kadının aldığı yaprakların parasını ödeyerek dükkandan çıkıyorlar.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:04
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