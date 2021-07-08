Özel jet müdavimi Kılıçdaroğlu, devletin uçağını satacakmış!

Yeni Akit Ankara



Samsun’a özel jetle giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda uçakları satacağını açıklamıştı.

Söz konusu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu’na, “Neymiş, gelince uçakları satacakmış! Dünyayı dolaşacaksın, tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin, otobüslerle seyahat edersin… Sonra da ‘ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım’ dersin, Atatürkçüsün ya” ifadelerini kullandı.

#HemenSeçim etiketi altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan “Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz” demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım? Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi” ifadelerini kullandı.

Özel jet müdavimi Kılıçdaoğlu, Koç'un özel uçaklarıyla geziyor!

Sosyal medyadan atıp tutan özel jet müdavimi Kılıçdaroğlu'nun daha önce Koç'un ait özel uçakla gezdiği de ortaya çıkmıştı. Türkiye için katma değer üretmeyen ve sadece yapılan hizmetlere muhalefet etmek için senelerce CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılçdaroğlu'nun ikiyüzlü tavır ve hareketleri vatandaşların tepkisini çekti.