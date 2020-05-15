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(Özel) İstiklal Caddesi’nde faciadan dönüldü

İstiklal Caddesi girişinde vatandaşların caddeye girişini denetlemek için zabıta ekipleri tarafından konulan dev kapıdan geçmek isteyen çevik kuvvet otobüsü kapıya sığmayınca kapıyı devirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:34:35 -
(Özel) İstiklal Caddesi’nde faciadan dönüldü

İstiklal Caddesi girişinde vatandaşların caddeye girişini denetlemek için zabıta ekipleri tarafından konulan dev kapıdan geçmek isteyen çevik kuvvet otobüsü kapıya sığmayınca kapıyı devirdi. Zabıtalar devrilen kapının altında kalmaktan son anda kurtulurken, kapının yakınlarında başka birinin olmaması faciayı önledi. Yaşananlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.


Olay, bugün öğle saatlerinde İstiklal Caddesi’nde yaşandı. Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında caddeye giren vatandaşların denetlendiği kapıdan geçmek isteyen bir çevik kuvvet polis otobüsü kapıya sığmayınca kapıyı devirdi. Öte yandan kapıya doğru gelen polis otobüsünün şoförünü uyaran bir zabıta memuru ise devrilen kapının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kapının yakınında başka kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Devrilen dev kapı daha sonra polis otobüsünden inen polisler ve zabıta ekipleri ile yeniden kaldırıldı. Yaşananlar ise İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.


Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 42 gündür evlerinde olan ve bugün dışarı çıkan 15-20 yaş arası gençlerin caddeye akın ettikleri görüldü. Yaşanan olay esnasında kapının yakınlarında herhangi bir gencin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

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