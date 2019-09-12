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(Özel) İstanbul’da yolda yürüyen kadının yaşadığı kaza kamerada

Maslak’ta geçtiğimiz ay sabah işe giderken yolun karşısına geçmek istediği esnada bir taksinin çarptığı kadının ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:13
(Özel) İstanbul’da yolda yürüyen kadının yaşadığı kaza kamerada

Maslak’ta geçtiğimiz ay sabah işe giderken yolun karşısına geçmek istediği esnada bir taksinin çarptığı kadının ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, 7 Ağustos Çarşamba günü sabah saat 08.55’de Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı sigorta şirketine gitmek üzere sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüyen Somnur Dalmaz, kaldırımda yürüdüğü esnada yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halinde olan 34 TAP 38 plakalı taksinin sürücüsü Yasin Müslü, aniden yola atlayan Dalmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden kadın yere savruldu. Kazada kadın, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza hakkında çalışma yaparak, tutanak tuttu. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, Dalmaz’ı “karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek” maddesinden kusurlu buldu. Kaza anının görüntüleri ortaya çıkarken, kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



“Durumu ağırmış”


Kazaya tanık olan Serdar Avcı, “Kadın karşıya geçerken hızlı gelen taksi kadına çarpıyor. Kadın da fark etmemiş, içeride koştu zaten ambulans falan çağırdılar. Kadına kimse müdahale etmedi, acil bir şey olur diye ambulans beklendi. Sonrasında ambulans geldi, müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Hanımefendinin durumu ağırmış” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:13
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