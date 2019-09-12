0553 313 94 23

(Özel) İstanbul’da Amerikan filmlerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Sultanbeyli’de polislerin marketten hırsızlık yapan şahısları yakalama anları Amerikan filmlerine taş çıkarttı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:09
(Özel) İstanbul’da Amerikan filmlerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Sultanbeyli’de polislerin marketten hırsızlık yapan şahısları yakalama anları Amerikan filmlerine taş çıkarttı. Polislerin araçlarıyla çembere alarak kovaladıkları hırsızlar yaya olarak kaçmaya başlayınca polisler hem araçlarla hem de koşarak hırsızları kovalamaya başladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.


Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markete sabah saatlerinde giren hırsızlar, alarm çalınca geldikleri minibüsle kaçmaya çalıştı. Alarm üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri 3 sivil araçla kısa sürede olay yerine geldi.


Minibüsle kaçmaya çalışan hırsızların aracı, sivil polis araçları tarafından çevresi sarılarak durduruldu. Bu sırada hareket eden minibüs polis aracına çarptı. Araçtan inen hırsızlar farklı yönlere kaçmaya çalıştı. Polis, kaçan şahısların üzerine otomobilini sürerek şahısların kaçışını engelledi. Polisler, 7 hırsızdan 6’sını yakalamayı başardı. Polisin, kaçan bir hırsızı arama çalışmaları devam ediyor.


Aksiyon filmlerini aratmayan sahneler kamerada


Hırsızlara düzenlenen operasyon, bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar minibüsle kaçmaya çalışıyor.Bu sırada polis ekipleri minibüsün etrafını sarıyor. Ardından hırsızlar minibüsten inerek kaçmaya başlıyor. Polis ekipleri araçlarıyla koşan hırsızlara set yapıyorlar. Bu sırada bazı polis memurları da koşarak hırsızları yakalıyor. Nefes kesen operasyon yedişüpheliden altısının yakalanmasıyla son buluyor .

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri OBM’de Sanat Konulu Konferans
    1. Kayseri OBM’de Sanat Konulu Konferans
    2. Ürkündaş: “12 Eylül darbesi..
    3. Gölde kaybolan balıkçıyı balık adamlar..
    4. Kayseri’den Aksaray’a iki transfer
    5. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, okul..
    6. Diyetisyen Uzun, “Dengeli beslenme ile..
    7. Başkan Aktaş, şehrin doğusundaki..
    8. Maltepe’de 8 ülkeden tiyatrocular..
    9. (Özel) İnegöl’de ikiz plaka alarmı
    10. Trump’ın sığınmacı sayısına..
    11. GKV’li İngilizce öğretmenlerine yeni..
    12. Güney Kore: “Japonya’nın ’Yükselen..
    13. Hangi maç hangi kanalda? İşte, Süper..
    14. (Özel) Minibüsteki tehlikeli yolculuk..
    15. Anne-bebek pilatesi ile anne ve..
    16. 250 bin kişi beklenen Lezzet..
    17. Yüksekovalı kayakçıların kış hazırlığı
    18. İran'dan Netanyahu'nun "ilhak"..
    19. Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa
    20. (ÖZEL) Radyoloji Uzmanı Doç. Dr...
    21. Rize-Artvin Havalimanı’nda çalışmalar..
    22. Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz..
    23. İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
    24. Cezaevi mahkum hükümlü hakları neler?
    25. (Özel) İstanbul’da yolda yürüyen..
    26. (Özel) İstanbul’da Amerikan filmlerini..
    27. Brezilya'daki yangınlar
    28. Bu hafta 9 film vizyona girecek
    29. Başkan Demir, mezarlıklar için yardım..
    30. (Özel) İstanbul’da Amerikan filmlerini..
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın cevabı bakın ne oldu
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Erdoğan açık açık yüzüne söyledi! Ekrem İmamoğlu üzerine alınmadı
    Erdoğan açık açık yüzüne söyledi! Ekrem İmamoğlu üzerine alınmadı