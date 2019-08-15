Özel İdare’den güvenlik güçlerine araç tahsisi Kilis İl Özel İdaresi tarafından jandarma ile polise 13 adet kamyonet teslim edildi.

Kilis İl Özel İdaresi tarafından jandarma ile polise 13 adet kamyonet teslim edildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk’ün girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen ödenek ile Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) 13 adet çift kabinli kamyonet alınarak, İl Genel Meclisi kararıyla Jandarma ile emniyete teslim edildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Ramazan Sümer tarafından İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan yapılan protokol ile İl Emniyet Müdürlüğüne 10 adet, İl Jandarma Komutanlığına 3 adet araç teslim edildi.

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