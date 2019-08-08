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Özel Hayat Hastanesi ve Bal-Göç arasında protokol

Özel Hayat Hastanesi ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) arasında imzalanan iş birliği ve indirim protokolü kapsamında BAL-GÖÇ üyeleri ve birinci derece yakınları Özel Hayat Hastanesi ve Aktif Hayat Tıp Merkezi’ndeki hizmetlerden indirimli faydalanabilecek.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
Özel Hayat Hastanesi ve Bal-Göç arasında protokol

Özel Hayat Hastanesi ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) arasında imzalanan iş birliği ve indirim protokolü kapsamında BAL-GÖÇ üyeleri ve birinci derece yakınları Özel Hayat Hastanesi ve Aktif Hayat Tıp Merkezi’ndeki hizmetlerden indirimli faydalanabilecek.


Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk ve BAL-GÖÇ yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette iki kurum arasında iş birliği ve indirim protokolü imzalandı. BAL-GÖÇ üyeleri ve birinci derece yakınlarının Özel Hayat Hastanesi ve Tıp Merkezi’ndeki hizmetlerden indirimle faydalanabileceği protokole Dr. Ahmet Özkul ile Veli Öztürk imza attı. BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, protokolün iki taraf açısından önemli olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.


20 bin metrekare alan üzerindeki yeni yerinde 1,5 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul ise, “Hayat Hastanesi; 480 çalışanı, 100 yatak kapasitesi, erişkin ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri, 7 ameliyathanesi, 4 modern doğumhanesi, biyokimya, mikrobiyoloji laboratuvarları, medikal estetik birimi, radyoloji ünitesi,7/24 çocuk polikliniği hizmeti, 24 saat acil servis ve ambulans hizmetleri vermektedir. Mudanya yolu üzerinde Umi Plaza da bulunan Aktif Hayat Tıp Merkezimizde de fizik tedavi ve rehabilitasyon, dahiliye,diyetisyen, psikiyatri branşları hizmet vermektedir, dernek üyelerimiz Tıp Merkezimizden de indirimli faydalanabilecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
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